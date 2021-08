Gamescom 2021 : Far Cry 6 tente de guérir le cancer dans une vidéo narrative

Depuis l'Ubisoft Forward, Far Cry 6 et son casting de super vilains s'était fait relativement discret. Heureusement pour le dictateur qui sommeille en vous (nous savons tout), l'éditeur français profitait de l'Opening Night Live précédant la Gamescom 2021 pour préparer les esprits à un régime... sec.

Les mégalomanes de notre espèce adorent se prêter à l'exercice, et c'est ainsi à travers une interview télévisée qui rappellera aux moins jeunes d'entre vous les heures les plus sombres du JT de TF1 qu'Ubisoft nous a proposé de découvrir l'univers impitoyable de Far Cry 6, et de son leader maximo Anton Castillo.

Viviro per lei

L'homme d'état est bien obligé de donner le change, puisque sa télévision de la même nature s'est récemment fait pirater par des rebelles, qui exigent la libération des travailleurs forcés d'une plantation de tabac. Toute ressemblance avec plusieurs situations politiques est évidemment purement fortuite. Ou pas.

C'est que le gars Castillo, incarné par l'acteur Giancarlo Esposito, espère guérir le cancer grâce... au dit tabac, et un remède fabriqué dans son paradis non-fiscal de Yara, le Viviro. Pour le reste, il faudra toujours mettre le feu aux environs pour renverser un pouvoir autocratique, à base d'explosions et de grenades placées dans la bouche de ses adversaires. C'est donc ça, la liberté de parole ?

Far Cry 6 sera disponible le 7 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Ay caramba !