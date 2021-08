Gamescom 2021 : Call of Duty Vanguard dévoile son gameplay solo dans les lignes ennemies

Call of Duty Vanguard profite de l'Opening Night Live hosté par le sieur Geoff Keighley pour sortir de son terrier et ainsi montrer un bout de sa campagne. Ce qui nous permet ainsi de se faire une idée de cette continuité de retour aux sources entamées avec WWII.

Ce nouveau volet dévoilé par Sledgehammer se déroule donc durant la Seconde Guerre Mondiale et ce bout de la campagne nous montre Polina, une combattante russe tentant de rentrer à Stalingrad envahi par l'armée allemande.

Seule contre l'armée nazie elle doit survivre. Heureusement de nuit elle a plus de chance. Cette séquence nous permet de voir le moteur de Call of Duty : Modern Warfare en action et évidemment remis au goût du jour pour l'occasion. La séquence de jour aux allures de productions de Michael Bay est plutôt impressionnante. On notera que visuellement cela tient la route, en tout cas pour la partie solo.

Pour mémoire, rappelons que Call of Duty Vanguard est prévu pour le 5 novembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.