Gamescom 2021 : Aloy de Horizon Zero Dawn débarque dans Genshin Impact gratuitement bientôt, la vidéo

Plus tôt cet été, miHoYo a annoncé la tenue dans Genshin Impact du premier crossover avec une licence tierce. Ce crossover avec Horizon Zero Dawn, qui débutera très bientôt, vient d'être présenté en vidéo dans le cadre du Gamescom Opening Night Live.

Comme prévu, Genshin Impact faisait donc partie des jeux montrés au cours de l'émission Gamescom Opening Night Live. Et le crossover avec Horizon Zero Dawn était au coeur de la présentation du jour. Aloy, l'héroïne de la série créée par Guerrilla Games sera jouable dans Genshin Impact, dans les versions PS5 et PS4 du jeu dans un premier temps, à partir du 1er septembre prochain.

Aloy "Salvatrice d'un autre monde" (personnage cinq étoiles) pourra être récupérée par les joueurs PS5 et PS4 (d'un niveau supérieur ou égal à 20) en passant par la messagerie in-game de Genshin Impact à partir de la version 2.1. Les joueurs PC, Android et iOS devront quant à eux attendre la version 2.2 de Genshin Impact pour pouvoir obtenir l'héroïne via la messagerie du jeu.

Music sounds better in-game

À noter également qu'Aloy n'est pas le seul bonus tiré de Horizon Zero Dawn que les joueurs des versions PS5 et PS4 de Genshin Impact pourront récupérer. Un arc exclusif (quatre étoiles) pourra être obtenu durant les versions 2.1 et 2.2. À noter au passage que cette opération est limitée dans le temps d'une manière générale. Une fois la version 2.2 passée, Aloy ne pourra plus être téléchargée et donc incarnée par ceux qui ne l'ont pas fait au préalable.

Et puisque les concerts in-game sont à la mode en ce moment, Genshin Impact y aura droit lui aussi. En effet, Geoff Keighley a révélé la tenue du Genshin Concert 2021 le 3 octobre prochain pour fêter le premier anniversaire du jeu. Ce concert de 90 minutes permettra d'écouter des musiques originales du jeu ainsi que des versions remixées interprétées par des artistes du monde entier.

Que pensez-vous de cette collaboration ? Comptez-vous récupérer Aloy dans Genshin Impact ? Et que dire du concert à venir ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.