Nintendo Switch : WarioWare Get It Together s'exhibe dans une nouvelle vidéo

On l'a découvert les yeux écarquillés pendant l'E3 2021, et depuis, chaque jour est une fête, un rappel que des épreuves débiles vont pouvoir être enchainées à partir du mois de septembre sur Switch. Mais avez-vous bien compris de quoi il est question avec prochain WarioWare ?

Si le concept de WarioWare Get It Together ! vous paraît encore un peu flou, pas de problème. D'une part, Wario a piraté (pas pour de vrai, hein) le compte Twitter de Nintendo France pour vous parler de son jeu.

« Wahahaha ! C'est moi, Wario ! Quelqu'un a laissé son ordi sans surveillance alors je profite d'avoir accès à ce compte pour parler de mon nouveau jeu : #WarioWare: Get It Together! Maintenant arrête de scroller et lis bien la suite ! » - Wario pic.twitter.com/71ufvKgg9a - Wario, le game designer de génie ! (@NintendoFrance) August 25, 2021

Et une nouvelle vidéo que vous pouvez découvrir ci-dessus se charge de vous présenter comment le pingre moustachu s'est retrouvé dans son propre logiciel avec le reste de ses développeurs et d'autres personnages habitués à l'accompagner partout. On pourra retrouver Ashley (la meilleure, selon un certain Thomas P.), Jimmy-T, Mona, 9-Volt, Orbulon et d'autres pour plus de 200 mini-jeux, praticables en solo ou à deux en temps réel, dont le simple aperçu pourrait régler les problèmes de paix dans le monde. Mais encore trop de personnes qui ne savent pas et préfèrent mettre des oeillères lorsqu'on leur jette le génie de Wario au visage.

Bref, il y aura de quoi s'éclater dans le mode Histoire, et dans d'autres permettant carrément jusqu'à quatre compétiteurs. Sans oublier la Coupe Wario qui collera de la compétition internationale connectée pour tous avec des épreuves hebdomadaires.

Warioware Get It Together sera disponible le 10 septembre prochain sur Nintendo Switch. Une démo est disponible sur l'eShop.