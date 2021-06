E3 2021 : WarioWare Get it Together prévu pour la rentrée, jouable à deux pour la première fois

Vous adorez comme ce cher Thomas la famille Wario Ware, lma plus cintrée de tous les temps ? Alors, vous allez en reprendre une lichette, si vous voulez mon avis personnel ! WarioWare Get it Together, une toute nouvelle version sur Switch, qui devrait assurément faire rire dans les chaumières surchauffées de France et de Nazvarre !!!

À voir aussi : E3 2021 : Metroid Dread, un nouvel épisode en 2D annoncé, un gros collector en vue

Dans le très succulent WarioWare : Get It Together ! vous allez jouer à une ribambelle de mini-jeux tous plus déjantés les uns que les autres, en contrôlant Wario et ses facétieux amis. Chaque personnage possède une compétence distincte, ce qui demandera de trouver de nouvelles manières de résoudre chaque mini-jeu. Et c'est là que Thomas intervient. Ou pas.

Seul c'est bien, à deux... c'est mieux ?

De plus, il sera en effet possible pour la première fois dans la série de jouer à deux sur le même écran en se partageant deux manettes Joy-Con, mais aussi en mode sans fil local avec deux consoles et exemplaires du jeu séparés.

Le délirant WarioWare: Get It Together ! fera son arrivée le 10 septembre sur Nintendo Switch et pourra être précommandé dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop.