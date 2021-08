Tim Schafer parle de sa relation avec Microsoft et de l'après Psychonauts 2

Après 16 ans d'attente et au moins six années d'une gestation que l'on imagine compliquée, Double Fine peut enfin souffler, puisque c'est aujourd'hui que sort le très attendu Psychonauts 2, la suite des aventures psycho-comiques du jeune Raz, qui a su plaire au plus cérébral de nos rédacteurs. Mais comme l'exige dans pareil cas la coutume, Tim Schafer et sa bande commence déjà à parler de "l'après".

C'est à nos confrères de Games Industry que le fondateur du studio californien est ainsi longuement revenu sur ces dernières années évidemment marquées par le rachat surprise de Double Fine par Microsoft. Comme toutes les productions placées sous la bannière du constructeur, les jeux de Schafer et ses équipes sont accessibles dès leur sortie dans le fameux Game Pass, un changement de modèle qui ne semble pas inquiéter le vétéran de l'industrie :

Je n'ai pas vraiment l'impression que l'on puisse agir sur ce genre de transformations. Regardez ce qui s'est passé avec le streaming dans d'autres médias : c'est tout simplement imparable. Même en tant que consommateur, j'ai vécu un déménagement récemment et j'ai retrouvé toutes ces boîtes de DVD et de CD et je me suis dit : « Pourquoi est-ce que je possède tout ça ? » Donc, même en tant que consommateur, je fais partie de cette évolution vers les services d'abonnement. Cela correspond juste plus à ce que je recherche, désormais.

Corporate sano

Schafer explique notamment que le rachat de Double Fine trottait déjà dans un coin de sa tête, mais qu'il fallait trouver le bon interlocuteur :

On a beaucoup parlé d'investisseurs à l'étranger, et nous réfléchissions à ce que nous pourrions faire si nous avions des fonds, comment nous pourrions investir et développer le studio. Cela nous a amenés à discuter avec tout le monde, et finalement Microsoft. Mais ils ne font pas vraiment ce genre de petits paris : ils ne prennent que de très gros engagements envers des studios entiers.

À entendre le fondateur, ce partenariat aura permis à Double Fine de profiter de tous les outils du constructeur, désormais accessibles à la petite équipe :

Ils nous ont offert une telle liberté créative. On nous a fait confiance pour gérer complètement le développement de Psychonauts 2, mais nous pouvons profiter de toutes ces ressources, comme pour tester l'accessibilité Ça a vraiment été formidable, et Microsoft a tenu parole par rapport à tout ce qui nous avait été promis avant l'acquisition.

Psychonauts 2 appartenant désormais aux joueurs et à l'histoire, que nous réserve donc la récente prise de guerre ? Le mystère demeure, bien entendu :

Nous n'avons pas de règle en ce qui concerne la suite des événements. Nous sommes prêts à gérer plusieurs projets différents, et nous avons suffisamment d'idées en stock pour y parvenir. J'ai adoré refaire un jeu d'aventure, et j'ai adoré faire Psychonauts 2. Mais je pense que l'équipe et moi sommes vraiment excités à l'idée de faire quelque chose de complètement nouveau, qui va complètement surprendre les gens.

Alors d'accord m'sieur Schafer, mais pas dans six ans, hein ?