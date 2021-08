Gamescom 2021 : Age of Empires 4 a une date de sortie et montre le Trébuchet en vidéo

Toujours durant l'événement Xbox de la Gamescom 2021, l'équipe en charge d'Age of Empires a dévoilé Hands on History, un nouvel élément dédié à la narration d'Age of Empires IV. Il s'agit d'une série de 28 vidéos déblocables filmées sur place en compagnie d'experts, à divers endroits du monde. Celles-ci vous permettront de mieux comprendre comment les gens vivaient, se battaient et dirigeaient dans le passé. Quant au Trebuchet...

Mais avant tout, sachez que Age of Empires IV arrivera précisément le 28 octobre prochain sur PC.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci dessus (l'une des nombreuses à débloquer donc), on "découvre" l'arme médiévale que Camille vénère par dessus tout, ou presque : le trébuchet ! Précisions : la vidéo en question a été tournée au château de Warwick en Angleterre, avec l'ingénieur mécanicien Dr Shini Somara. On y découvre un véritable trébuchet en action, ce qui permet de comprendre plus précisément son fonctionnement.

Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande sur le Windows Store et sur Steam, et vous pourrez y jouer dès le 28 octobre dans le Xbox Game Pass pour PC.