Les jeux Xbox Series X|S bientôt jouables sur Xbox One, le Cloud Xbox arrive sur consoles

Microsoft ne cesse de travailler sur sa technologie de cloud gaming depuis plusieurs années. Et si le géant américain ne cesse d'augmenter le nombre de joueurs pouvant profiter de cette technologie, le Xbox Cloud Gaming s'apprête à passer un cap important.

Sans surprise, Microsoft a profité de son événement "Gamescom 2021" pour donner des nouvelles du Xbox Cloud Gaming. Et comme Phil Spencer l'avait laissé entendre ces derniers mois, cette technologie permettra prochainement aux utilisateurs de Xbox One de jouer sur leur console à des jeux new-gen initialement destinés aux Xbox Series X|S.

En effet, Microsoft ajoutera la compatibilité avec le Xbox Cloud Gaming aux Xbox Series X|S et Xbox One au cours des fêtes de fin d'année 2021. Cela signifie que les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate pourront jouer immédiatement en streaming à des jeux qu'ils n'ont pas encore téléchargés. Et cela signifie également que les joueurs Xbox One abonnés au service de Microsoft pourront jouer en streaming à des jeux Xbox Series X|S.

Forwardcompatible

Dans un premier temps, plus de 100 jeux du catalogue du Xbox Game Pass seront compatibles avec le Xbox Cloud Gaming sur consoles. Mais cette offre sera évidemment étoffée au fil du temps.

Sur l'interface des consoles Xbox, les jeux compatibles Xbox Cloud Gaming seront symbolisés à l'aide d'une petite icône représentant un nuage. Et lorsque les jeux tourneront en streaming sur Xbox Series X|S et Xbox One, ils seront affichés en 1080p/60 fps. À noter au passage que la possibilité de jouer sur Xbox One à des jeux new-gen ne sera pas offerte dès le lancement de cette fonctionnalité sur consoles. Elle arrivera par la suite.

Que pensez-vous de cette annonce ? Vous intéresse-t-elle ? Joueurs Xbox One, vous réjouit-elle ? Joueurs Xbox, y voyez-vous la possibilité d'accéder à vos jeux new-gen dans plusieurs pièces de votre domicile ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.