Bientôt des nouveaux modèles de Xbox Series X|S ? Phil Spencer répond

Les joueurs sont perpétuellement en quête de nouveauté. À peine une nouvelle machine sortie, ils pensent déjà à ce qui pourrait venir ensuite. Dès qu'il est question de consoles, le public s'est habitué à voir sortir plusieurs révisions hardware au cours d'une même génération. Ce qui peut pousser certains joueurs à retarder leur achat dans l'attente d'une nouvelle version plus petite et/ou plus puissante de la console du moment. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que Phil Spencer ait déjà été interrogé sur les plans de Microsoft à ce niveau.

Phil Spencer a récemment été invité du Podcast Unlocked du site américain IGN pour parler de l'actualité de Xbox. Et alors qu'il était question de hardware, le patron de la division jeu vidéo de Microsoft a clairement indiqué qu'il ne faut pas s'attendre à une annonce à court terme liée à de nouvelles versions des Xbox Series X|S :

Il n'y a rien qui va sortir au cours de l'année à venir qui va vous faire vous dire "oh, j'aurais dû attendre."



Ces consoles (les Xbox Series X|S, ndlr) sont celles que nous aurons sur le marché pendant des années. Et nous les avons conçues avec cette stratégie en tête. J'adore la technologie présente dans ces machines et leurs capacités et c'est là-dessus que nous nous concentrons. S'il ne faut donc pas s'attendre à l'arrivée prochaine d'une Xbox Series X Slim ou d'une Xbox Series S Pro, cela ne veut pas dire que de nouvelles machines Xbox ne vont pas sortir à l'avenir :

Nous voulons proposer du hardware car il crée véritablement de nouvelles opportunités. Et comme je l'ai dit par le passé, il se pourrait que ce soit du côté plus entrée-de-gamme que nous pourrions trouver le plus d'opportunités immédiates.

Oui, mais pas tout de suite

Phil Spencer a déjà déclaré qu'il s'attend à ce que la Xbox Series S se vende mieux que la Xbox Series X sur le long terme. Et lorsqu'il évoque les opportunités du côté des produits "entrée-de-gamme," le boss de Xbox fait certainement référence à de potentiels nouveaux produits dont il a déjà parlé comme une clé USB à brancher sur un téléviseur qui permettrait de jouer à des jeux Xbox via le cloud de Microsoft (Project xCloud).

En parallèle à ces nouvelles déclarations, il convient de noter que Liz Hamren, vice-présidente corporate en charge des expériences de jeu et des plates-formes chez Microsoft, a déclaré juste avant l'E3 de juin dernier que le travail sur du nouveau hardware avait déjà commencé :

Le Cloud est un élément clé de nos plans vis-à-vis du hardware et du Game Pass. Mais personne ne doit penser que nous ralentissons du côté de notre travail d'ingénierie du côté de nos consoles principales.



Nous planchons déjà assidûment sur du nouveau hardware et de nouvelles plates-formes qui, pour certains, ne verront pas le jour avant plusieurs années.

Même si, à court terme, le nouveau hardware a donc de fortes chances de s'adresser aux consommateurs potentiellement intéressés par des produits moins chers et plus accessibles, Microsoft compte toujours proposer des consoles au sens traditionnel du terme.

Que dites-vous de ces nouvelles affirmations ? Les croyez-vous ? Avez-vous retardé votre passage à la nouvelle génération Xbox dans l'attente de la sortie de nouveaux modèles de Xbox Series ? Estimez-vous que Microsoft a raison de se focaliser à court terme sur les produits accessibles pour le grand public ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.