Gamescom 2021 : Dying Light 2 fait des galipettes pendant le Xbox Stream

S'il est attendu qu'il parle ce jeudi à travers la diffusion d'un nouvel épisode de la série Dying 2 Know, le prochain jeu de Techland (si tout va bien), ne s'est pas refusé de passer une tête durant l'événement Gamescom de Microsoft.

Quand bien même il nous a promis des détails sur le parkour et les combats pour plus tard, Dying Light 2 Stay Human n'a pas pu s'empêcher de venir frimer durant le Xbox Stream. Si son monde ouvert rempli d'infectés et dans lequel vous pourrez virevolter de jour comme de nuit ne vous avait pas encore attiré, cette fois, vous n'y échappez pas.

Humain après tout

L'aperçu de gameplay du jour, introduit par le Lead Game Designer, Tymon Smektała et l'Animation Director, Dawid Lubryka permet d'en voir davantage sur les éléments évoqués plus tôt. De la cabriole et de la baston plus dynamiques que jamais avec des options et des mouvements carrément spectaculaires. Mais il nous rappelle aussi que le héros, Aiden Caldwell, aura des choix à faire dans la très pestilentielle cité de Villedor.

Dying Light 2 Stay Human arrive le 7 décembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.