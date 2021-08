PlatinumGames annonce son SuperSummer Festival pour la fin de semaine

Développeur japonais très en vue, PlatinumGames se prêtera au jeu du live stream à destination des fans très bientôt. Mais n'espérez pas en apprendre beaucoup plus sur des projets à venir...

PlatinumGames tiendra ce samedi 28 août à 5h00 du matin son premier SuperSummer Festival. L'événement sera retransmis en direct sur l'Internet (dans la lucarne ci-dessus) pour parler jeux, bien entendu. Et ce sont trois jeux sur lesquels les regards seront rivés pendant deux heures.

Pas d'espoir ?

Les personnes parlant la langue de Mishima pourront retrouver les développeurs The Wonderful 101, World of Demons et Sol Cresta. Les deux premiers jeux cités sont déjà disponibles sur plusieurs supports, et il pourrait toujours être question, en plus de coulisses de développement, d'éventuels portages ou contenus supplémentaires. La suite surprise de Moon Cresta et Terra Cresta, elle, se fait toujours attendre sur PS4, PC et Nintendo Switch. Une date de sortie ne serait pas étonnante.

Le programme sera présenté en trois parties : la partie 1 se concentrera sur World of Demons et mettra en vedette des invités spéciaux qui offriront des coulisses du développement du jeu et présenteront des informations supplémentaires. Au cours de la deuxième partie, nous dévoilerons pour la première fois Sol Cresta en y jouant! Et dans la partie 3, nous partagerons quelques informations sur le dernier DLC pour The Wonderful 101: Remastered.



Il y aura une tonne d'informations sur nos projets en cours et à venir que vous ne pourrez obtenir qu'à partir de ce stream, alors assurez-vous de vous connecter!

Le descriptif laisserait presque espérer. Et pourquoi pas quelques mots, au moins, sur Bayonetta 3, Babylon's Fall ou un Project G.G. drôlement discret depuis 2020 ? Cela dit, peut-être qu'il s'agit d'une diversion pour parler d'Abandon... Oubliez ce que je viens de dire, les conspis, oubliez !