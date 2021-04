PlatinumGames : Ce n'était pas une blague, les Japonais annoncent un shoot'em up pour cette année

À l'occasion de l'ancien passage à la nouvelle année, les plaisantins de par le monde s'en donnent à coeur joie pour annoncer à peu près tout, et surtout n'importe quoi. Alors, vous imaginez que l'annonce d'un nouveau titre par le studio PlatinumGames, habitué des blagounettes, un, premier avril, ça n'avait pas l'air crédible. Sauf que...

En début d'année, le bloqueur en chef Hideki Kamiya teasait la sortie (reportée) d'un "petit extra", qui prendrait la forme d'un titre de moindre envergure que les dernières productions maison, mais qui s'inétgrerait tout de même au fameux projet "Platinum 4". Après s'être moqués de nous l'an passé à la même date, les petits gars d'Osaka (re)dévoilaient donc hier Sol Cresta, un shoot'em up arcade qui avait pourtant tout d'une blague.

Mais non : histoire de mettre tout le monde d'accord, le compte Twitter du studio est dès les premières heures du 2 avril venu enfoncer le clou :

#SolCresta, the first title in PlatinumGames' NeoClassic Arcade series, is coming in 2021 to Nintendo Switch, PS4 & Steam!

It's not an April Fool's joke anymore, it's really happening! pic.twitter.com/TTHAbNI59t