Du contenu Halo bientôt ajouté à Destiny 2, la fuite d'un document interne de Bungie l'affirme

Si Destiny est la licence au coeur de l'activité de Bungie en ce moment, c'est Halo qui a mis le studio américain sur le devant de la scène il y a plus de 20 ans. Lorsque Destiny a été dévoilé en 2013, des comparaisons avec Halo ont par ailleurs été immédiatement faites. Comme pour boucler la boucle, il se pourrait bien que les deux univers se rencontrent prochainement.

Alors que Bungie s'apprête à communiquer des informations concernant la sortie de l'extension de Destiny 2 consacrée à La Reine Sorcière, certains regardent déjà plus loin. En effet, il se pourrait que Bungie propose dans Destiny 2, et dans le cadre de son 30e anniversaire, du contenu inspiré par Halo plus tard cette année.

Cette sérieuse rumeur résulte de la fuite plus tôt cette année d'un document détaillant le contenu à venir dans Destiny 2 sur plusieurs mois. Et ce dernier parlait de l'ajout en décembre prochain de contenus liés à Halo. S'il était initialement possible de douter de cette fuite, il s'avère que plusieurs éléments qu'elle évoquait ont été officialisé depuis. De quoi s'intéresser de plus près au contenu de cette fuite en somme.

D'après ce mystérieux document, Bungie prévoirait, ou aurait prévu à un moment donné, d'ajouter deux missions inspirées par Halo, des armures tirées de Halo (armure ODST pour les Chasseurs, armure Spartan de Reach pour les Titans et armure d'Arbiter pour les Arcanistes) ainsi que quatre armes venues de Halo (le marteau antigravité, le magnum, le sniper et le fusil de combat).

Rumeur solide ?

À noter également que, toujours selon cette fuite, Bungie prévoirait également d'intégrer du contenu inspiré par Marathon, Myth et Oni (d'autres titres qu'il a développés) dans Destiny 2 dans le cadre des festivités liées à son 30e anniversaire.

Comme chacun sait, la licence Halo appartient à Microsoft et Bungie n'a plus rien à voir avec le développement des jeux Halo depuis la sortie de Halo Reach. Les crossovers sont cependant monnaie courante de nos jours. De plus, Phil Spencer, le patron de Xbox, est un fan déclaré de Destiny. Il ne serait donc pas étonnante qu'il contribue à faciliter les négociations entre les deux partis.

Si le contexte pousse donc à croire que ce document dit vrai, il est important de garder à l'esprit que ce dernier est vieux de plusieurs mois. Il est donc possible que des modifications aient été apportées aux plans de Bungie concernant le contenu Halo qu'il souhaite proposer dans Destiny 2. De plus, si crossover il y a, toutes les versions de Destiny 2 seront-elles concernées ? Affaire à suivre.

Que pensez-vous de la possibilité de l'ajout d'éléments venus de Halo dans Destiny 2 ? Fans de Halo, ce DLC pourrait-il vous inciter à jouer à Destiny 2 ? Joueurs de Destiny 2, un tel contenu pourrait-il vous intéresser ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.