Assassin's Creed Odyssey s'offre 60 FPS sur PS5 et Xbox Series grâce à la rétrocompatibilité

Alors qu'Ubisoft continue inlassablement d'entretenir sur la durée le très dense Assassin's Creed Valhalla, et que le futur de la licence semble prendre des airs de jeu-service persistant, voilà que l'antique épisode Odyssey s'offre une mise à jour bien dans sa (nouvelle) génération, pas plus tard qu'aujourd'hui.

À voir aussi : Ubisoft dévoile Tom Clancy's XDefiant, un nouveau FPS gratuit, infos et vidéo

Ce mardi 24 août, les aventures de Kassandra profitent enfin de la puissance des PlayStation 5 et Xbox Series X|S pour s'afficher à 60 images par seconde, grâce à l'arrivée d'une version 1.6.0 qu'Ubisoft vient de détailler sur son site officiel.

Le meilleur profil

Si le patch ne concerne dans les faits que les versions PS4 et Xbox One du jeu, la rétrocompatibilité des consoles new-gen offrent à Assassin's Creed Odyssey un boost de fluidité à 60 images par seconde, donc, histoire de (re)découvrir confortablement la Grèce antique et les plaisirs de la chair et de l'huile d'olive.

À titre d'information, le patch en question se porte bien, et pèse 370 Mo sur Xbox One, et 470 Mo sur PS4. Faites tout de même attention, il parait que ça chauffe en ce moment, du côté du Péloponnèse.