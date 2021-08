Spider-Man No Way Home : La bande-annonce tant attendue est enfin là, le Multivers aussi

Parce qu'il s'agit à la fois d'un nouveau film du Marvel Cinematic Universe et des nouvelles aventures sur grand écran de Peter Parker, et à cause de ce que de nombreuses rumeurs de ces derniers mois ont affirmé à son sujet, Spider-Man No Way Home est un des films les plus attendus de cette année. Par lien de cause à effet, sa première bande-annonce était elle aussi extrêmement attendue. Et elle est enfin là.

Après la fuite d'une version à la compression désastreuse et aux effets spéciaux incomplets de la première bande-annonce de Spider-Man No Way Home à la toute fin de la semaine dernière, Sony Pictures a rapidement tenu à faire rentrer les choses dans l'ordre en diffusant la version finale de ce même trailer. Vous pouvez le découvrir sans plus attendre ci-dessus.

Dans ce film qui fait directement suite à Spider-Man Far From Home, l'identité secrète de Peter Parker a été dévoilée au monde entier par Mystério et J. Jonah Jameson. Avec les conséquences désastreuses que cela a sur la vie privée de l'adolescent. Pour tenter de redonner à sa vie un semblant de normalité, Peter Parker va demander de l'aide à Doctor Strange. Mais lorsque ce dernier va chercher à faire oublier au monde qui est Spider-Man, les choses ne vont pas se passer comme prévu.

Spider-Man All Stars

Si Spider-Man No Way Home fait tant parler de lui depuis des mois, c'est parce que les rumeurs qui l'entourent affirment que le film réunira via le multivers les différents univers Spider-Man vus au cinéma jusqu'à présent. Si la présence de Tobey Maguire et Andrew Garfield, les deux précédents Spider-Man, n'a pas (encore) été officialisée, la présence dans cette nouvelle production d'ennemis vus dans les films mettant en scène ces derniers a quant à elle été confirmée.

En effet, la bande-annonce se termine sur une apparition remarquée du Docteur Octopus vu dans Spider-Man 2 et toujours incarné par Alfred Molina (qui avait lâché le morceau au grand dam des Marvel Studios) et montre différents éléments faisant référence à d'autres ennemis de Spidey déjà vus au cinéma. Pour ne pas vous gâcher le plaisir, nous vous laissons découvrir par vous-mêmes ces références. À noter au passage que certains se demandent depuis la diffusion de cette bande-annonce si cette dernière ne tease pas également la présence dans le film d'un héros Marvel plus récemment vu dans une série Netflix...

Pour info, Spider-Man No Way Home sera dans les cinémas français le 15 décembre prochain.

Que pensez-vous de cette première bande-annonce ? Est-elle à la hauteur de vos attentes ? Êtes-vous persuadés que Tobey Maguire et Andrew Garfield seront eux aussi de la partie ? Irez-vous voir le film au cinéma ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.