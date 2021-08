Marvel's Avengers : Le DLC Spider-Man reste prévu pour 2021

Il y a un an, Crystal Dynamics et Square Enix révélaient, avant sa sortie, que Marvel's Avengers accueillerait l'Homme-Araignée. Un des développeurs a donné des nouvelles de ce contenu réservé aux joueurs PS4 et PS5.

Le DLC Spider-Man de Marvel's Avengers est toujours sur les rails et devrait bien débarquer en 2021. Ce contenu exclusif PlayStation n'a plus fait parler de lui depuis qu'il a été révélé et son secret est jalousement gardé. Où, quand, comment ? Ces questions en suspens, et la situation sanitaire continuant d'impacter les développeurs, il est logique de penser à un report.

Le senior game designer Scott Walters a pu confirmer qu'il n'y avait aucune inquiétude à avoir à nos confrères de ScreenRant.

Ce que nous pouvons dire maintenant, c'est que nous prévoyons et cherchons toujours à sortir Spider-Man en 2021 pour les propriétaires de PlayStation. C'est toujours en bonne voie, nous aurons donc d'autres annonces plus tard cette année.

Les plans du jeu ont été quelque peu bouleversés par la pandémie de COVID-19 et un lancement plus que compliqué. Ce mardi 17 août sort le DLC War of Wakanda, qui permet de retrouver le personnage de Black Pantheret d'introduire un nouvel environnement.

Marvel's Avengers est disponible sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC et Stadia.