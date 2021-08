Saints Row : Le teasing commence... pour un reboot ?

Voilà un moment que l'on sait Volition sur un nouvel épisode de Saints Row. Quand une information concrète sera-t-elle enfin dévoilée ?, hurlent les fans. Peut-être très bientôt.

En effet, ça bouge du côté de celui que l'on appelait encore Saints Row V il y a quelques temps. Cela bouge tellement qu'on ne sait pas si le titre qu'on lui avait automatiquement attribué conviendra. Le teasing vient juste de commencer, avec un site officiel affichant pour le moment un mur de briques sur lequel apparaît un graffiti, le mot "rebooting". Le compte Twitter dispose désormais de cette même image en bannière.

Et qui s'est immiscé dans l'affaire ? Geoff Keighley, dont un gazouillis semble confirmer l'heure des présentations.

5 days until @gamescom #OpeningNightLive on Wednesday.



We are "Bossing" it with our announcements this year 👀 https://t.co/osudHTCxj1



See you live, Wednesday at 11 am PT / 2 pm ET / 7 pm BST / 8 pm CEST at https://t.co/FjoDbKD0sN pic.twitter.com/6zE974HW0Q