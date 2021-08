Gamescom 2021 : L'Opening Night Live et le salon parlent du nombre de jeux présentés

L'arrivée des premières publicités pour du matériel scolaire et la promesse des premières colchiques n'auront pas manqué de vous mettre la puce à l'oreille : le mois d'août touche bel et bien à sa fin, et nous ne sommes donc plus qu'à quelques encablures de la très dématérialisée Gamescom 2021, qui tente aujourd'hui de fédérer autour de sa désormais célèbre cérémonie d'ouverture.

Alors non : il ne s'agit pas du Xbox Stream sauvage récemment annoncé par Microsoft que l'on espère évidemment riche en annonces, mais bien de l'Opening Night Live, la soirée inaugurale toujours animée par l'affable Geoff Keighley, et qui fait aujourd'hui les comptes pour appâter le chaland.

Stärke in Zahlen

Comme chaque année, il faudra donc s'attendre à découvrir une palanquée de WORLD PREMIERE et autres disponibilités immédiates auxquelles nous sommes désormais tous habitués. Combien de jeux y verrons-nous ?

L'animateur livre (déjà) la réponse :

Nous sommes ravis de produire une nouvelle édition de l'Opening Night Live, qui présentera cette année plus de 30 jeux venus de toute l'industrie. Les joueurs peuvent s'attendre à découvrir de nouvelles révélations, mais aussi des mises à jour sur les jeux les plus attendus, des invités sur scène et plein d'autres surprises, le tout diffusé en direct.

Si une trentaine de titres rythmeront donc la soirée, quelque 70 studios seront présents pour présenter leurs jeux sur le portail en ligne de la Gamescom 2021, qui fera également une place aux indépendants : l'événement Awesome Indies fera son retour avec une sélection de 40 pépites qui nous donnent déjà envie d'y être.

Que vous soyez ou non amateurs de curry wurst, l'Opening Night Live de la Gamescom débutera le mercredi 25 août à 20h00, et sera précédée d'un pré-show d'une demi-heure. Le salon colognais se tiendra quant à lui du 25 au 27 août, nom d'une pils !