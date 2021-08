Call of Duty Vanguard : Préparez votre disque dur, ça risque d'être TRES lourd

A chaque sortie d'un nouveau Call of Duty, la question concernant le poids du titre se pose et forcément Vanguard ne déroge pas à cette règle pour le moins étrange. Ou pas. En effet, le Microsoft Store nous donne une idée de la place qu'il faudra pour accueillir le jeu d'Activision.

Comme mentionné plus haut, c'est via le Microsoft Store français que l'on peut apercevoir la taille que prendra le jeu su votre disque d'une certaine dureté. Il faudra donc au moins posséder 170 Go d'espace libre sur vitre DD pour accueillir Vanguard sur votre chère console. Un sacré challenge notamment quand la question de la place sur PS5 et Xbox Series X|S est au centre des débats.

Il faudra donc prévoir le coup si vous souhaitez y jouer, surtout si à côté de ça vous êtes amateur de Warzone, l'addition peut vite s'avérer salée.

Pour mémoire, Call of Duty Vanguard est prévu pour le 5 novembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.