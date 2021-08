Family Trainer : Un nouveau jeu de remise en forme arrive bientôt sur Switch, un an après le Japon

Ce n'est un secret pour personne : avec les 18 mois plus sédentaires qu'à l'accoutumée que nous venons de passer, les kilos ont largement eu le temps de s'installer, de laisser traîner leur affaires et de piquer des bières dans le frigo. Heureusement, les titres destinés à nous remettre en forme ne manquent pas, et nombreux sont désormais les éditeurs qui tentent de surfer sur la vague. Dans le rôle du nouveau licencié, voici venir Bandai Namco.

Après le raffermissant Ring Fit Adventure et le dynamique Fitness Boxing, voici donc venir Family Trainer, le nouvel épisode d'une série entamée dans les années 1980, qui s'apprête enfin à sortir en Occident. Disponible depuis 2020 au Japon, la remise en forme selon Bandai Namco dévoile aujourd'hui quelques phases de gameplay en pleine sudation.

Changement de régime

Philosophiquement plus proche d'un party-game que ses concurrents suscités, Family Trainer dévoile quelques uns de ses quinze épreuves, entre course, saut à la corde, sports de glisse et autres... courses de chariot minier ? Allons bon.

Seul ou à deux, le jeu vous proposera de choisir quelques exercices quotidiens, histoire de maintenir son summer body en bonne forme, notamment grâce à un second Joy Con accroché à vos jambonneaux, deux straps étant proposés en bundle.

Si la perspective de fondre malgré un été qui semble ne jamais avoir véritablement commencé, rappelons que Family Trainer viendra durcir les muscles de votre choix le 3 septembre prochain, oui mais sur Switch.