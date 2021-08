Un Xbox Stream s'annonce juste avant la Gamescom 2021

Mine de rien, la Gamescom arrive très rapidement. Tout aussi rapidement à la sortie du week-end, Xbox vient de révéler la diffusion d'un événement virtuel juste avant que les portes dématérialisées du Koelmesse ne s'ouvrent.

Microsoft a annoncé la tenue du Xbox Stream pour le mardi 24 août prochain à 19h00. L'événement sera à suivre sur les canaux habituels, YouTube, Twitch, Facebook Gaming et Twitter. Il sera présenté par Parris Lily et Kate Yeager.

On t'a gardé un siège au premier rang !

Techniquement, nous avons un siège au premier rang pour tout le monde... Mais nous avons sauvé le tien en premier, promis. ✨



🗓️ Mardi 24 août

⏰ 19H00

🔗 https://t.co/LmbAEASiq5 pic.twitter.com/rglJ4gieQ3 - Xbox FR (@XboxFR) August 9, 2021

L'annonce parle d'un aperçu du "plus grand catalogue d'exclusivités à ce jour".

Vous en apprendrez plus sur les jeux déjà annoncés développés par les Xbox Game Studios, mais aussi par nos partenaires, ceux qui arriveront avant la fin de l'année, ceux qui seront bientôt disponibles dans le Xbox Game Pass et plus encore.

Il s'agira du début des festivités pour Xbox. Cette présentation virtuelle se tiendra en effet la veille de l'Opening Night Live, cérémonie d'ouverture du salon allemand animée par l'inévitable Geoff Keighley.

La branche germanique de Bethesda sera présente sur Twitch et la communauté aura le plaisir de vivre un nouveau Xbox FanFest. Le rendez-vous incontournable des amis de Phil Spencer à Cologne prendra une autre forme, qui sera révélée prochainement. Et parce que ce sera le moment de célébrer le jeu vidéo, des soldes numériques se tiendront tout le temps de la Gamescom, permettant des économies jusqu'à 75% sur des jeux consoles et PC.

On rappelle que la Gamescom 2021 aura lieu du mercredi 25 août au dimanche 29 août 2021.