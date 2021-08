Tales of Arise : La démo est disponible

Probablement "saucés" par notre retour et ceux de confrères que vous aurez jugés bien vernis, vous attendez que le nouvel épisode de Tales of... atterrisse chez vous. Eh bien n'attendez plus : une version d'essai est arrivée.

La démo de Tales of Arise vous attend sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Rien sur PC, désolé. Bandai Namco l'a rappelé et joint un petit guide du débutant pour vous éviter toute déconvenue, sans oublier de mentionner un bonus : la poupée de Hootle, débloquée à la sortie.

Quel héros choisirez-vous pour votre premier aperçu d'Elde Menancia ?

La démo de #TalesOfArise est disponible sur PS4, PS5, Xbox One & Series X|S 🔥



Jouez-y et récupérez le bonus "Vacation Hootle" à la sortie du jeu le 10 septembre.



Le guide officiel ➡ https://t.co/FLHMyJpD2V pic.twitter.com/ww24ZgWKGM - BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) August 18, 2021

Avec cette démo de ce RPG prévu pour la rentrée, il vous sera possible de découvrir une partie la région d'Elde Menancia en compagnie de six personnages jouables, qui vous aideront à vous familiariser avec l'exploration, les combats, le camping, la cuisine et le système de skits.

Tales of Arise se lèvera le 10 septembre prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One.