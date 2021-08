Une Switch Lite Edition Dialga et Palkia annoncée pour cet automne

Lors du Pokémon Presents de ce jour, soit le 18 août de l'an de grâce 2021, une édition Switch Lite aux couleurs des Pokémon Dialga et Palkia a été super annoncée. Elle sortira pour les plus curieux et collectionneurs d'entre vous, cet automne, si tout fonctionne comme prévu.

À voir aussi : Pokémon GO a rapporté plus de 5 milliards de dollars depuis sa sortie

Cette nouvelle version de la Switch Lite, arrivera donc le 5 novembre prochain sur Terre, et fait écho comme dit lors de la présentation, à la Nintendo DS Lite DX Onyx Edition Dialga et Palkia sortie en son temps. Mais si rappelez-vous, c'était en 2006, en même temps que les jeux originaux. J'ai deux consoles à vendre si vous le désirez (super CHER évidemment). Ou pas.

Dialga et Palkia sont dans une console...

Et il ne se passe rien de précis, à part les décos de la version Lite de la Switch, dont on a parlé en long, en large et en travers ces derniers temps. Rappelons qu'une version bleue avait également vu le jour le 7 mai dernier. Si vous voulez bien vous souvenir, tout se passait à cette adresse, et là encore, les collectionneurs de tous poils s'en sont sans doute donné à coeur joie.

Allez-vous craquer pour cette version spéciale ou attendre qu'on vous l'offre pour les fêtes de fin d'année ?