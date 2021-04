Switch Lite : Surprise, Nintendo dévoile une nouvelle version Bleue, d'abord en Europe

Entreprise plus que centenaire, Nintendo cultive depuis longtemps une culture tenace du secret, et n'hésite pas à jouer avec les attentes des joueurs, quitte à parfois prendre le contrepied. Alors qu'une bonne partie des joueurs (et de la presse) guette la moindre rumeur entourant la production d'une hypothétique "Switch Pro", le constructeur dévoile aujourd'hui un nouveau coloris pour... la Switch Lite.

Disponible depuis l'automne 2019 en Jaune, Gris, Turquoise ou Corail, la console exclusivement dédiée aux joueurs nomades s'apprête à se décliner dans une version Bleue, qui n'est pas sans faire écho au vingtième anniversaire de la Game Boy Advance, à laquelle certains penseront forcément en découvrant le look de la petite dernière dans notre galerie d'images dédiée.

Le Beau Danube bleu

Disponible dès le 7 mai prochain, ce nouveau coloris permet au constructeur d'élargir sa gamme sans trop d'effort, et cette "nouvelle" console transportable sera sans surprise proposée au même tarif que les autres, à savoir 199 euros :

La #NintendoSwitchLite va bientôt se décliner en bleu ! 💙



Disponible le 07/05 : https://t.co/Pk4R9a6W4O pic.twitter.com/UeEdhCcTyB - Nintendo France (@NintendoFrance) April 13, 2021

Rappelons à ceux qui prendraient le train en marche que la Switch Lite ne permet pas de se brancher sur un écran traditionnel, et ne propose pas de JoyCon détachables, contrairement à sa grande soeur, un ennui de taille quand on sait à quel point ces petites manettes sont au centre de bien des affaires...

Heureusement, cette version flambant neuve vous permettra tout de même de profiter d'un certain The Legend of Zelda Skyward Sword HD, (re)pensé pour la belle.

Si cette nouvelle teinte Bleue s'accorde avec la prunelle de vos yeux ou votre jean préféré, elle sera donc disponible à partir du 7 mai prochain pour 199 euros. Et pour une fois, le Vieux Continent sera servi avant tout le monde, puisque les joueurs japonais et américains devront quant à eux patienter jusqu'au 21 mai, soit le même jour que la sortie d'un certain... Miitopia. Coïncidence ? Rien n'est moins sûr.