Shining Force Heroes of Light and Darkness : Un premier trailer qui donne des regrets

Il y a une semaine, on découvrait que SEGA avait laissé une autre de ses licences voguer vers des développeurs externes, et une qui occupe une place particulière dans le coeur des fans de stratégie : Shining Force. Prévu sur mobile, le nouveau projet vient de révéler ses premières images... très encourageantes.

Hive et Vespa n'auront pas attendu trop longtemps avant de montrer une première vidéo de présentation de Shining Force Heroes of Light and Darkness, jeu mobile prévu sur iOS et Android pour 2022.

Du neuf avec des vieux

Reprenant manifestement le principe des épisodes classiques de la licence parus sur Mega Drive et Saturn, ce free-to-play dont le scénario mettra en scène deux protagonistes inédits permettra de renouer avec de vieilles connaissances venues des deux premiers volets. Ici, les projecteurs sont surtout braqués sur Max , Sam, Bowie et Sarah, mais l'on sait qu'Adam, Balbaroy, Alef, Mae, Slade, Kiwi ou encore Peter sont invités à cette excursion à travers les âges et pleines de microtransactions.

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le rendu proposé n'est pas dégoûtant, loin de là. On pourrait même affirmer que la mélange de cinématiques façon anime et de séquences de gameplay donnent super envie. En fait, elles donnent surtout envie de voir un épisode complet bénéficier de ce traitement sur un support de jeu dédié, comme une console, au hasard portable quand le besoin s'en fait sentir.

Et même que SEGA se décide enfin à laisser de remasterisations ou remakes exister pour une série qui n'aurait jamais dû tomber dans l'oubli.