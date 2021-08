Un nouveau Shining Force s'annonce... sur mobile

Parmi les licences un peu trop oubliées par Sega, il y a Shining Force. En dépit d'une compilation rétro sortie en 2018, on ne peut pas dire que ce soit la joie pour cette série de RPG-tactique née sur Mega Drive. Surprise : la marque revient en 2022.

Et nous insisterons sur la marque puisqu'il n'est aucunement question d'un nouveau projet conçu directement chez SEGA, et encore moins sur consoles ou PC. Hive, société japonaise appartenant au groupe coréen Vespa a obtenu les droits pour développer des jeux Shining Force. Et a immédiatement annoncé le développement de Shining Force Heroes of Light and Darkness.

Mais pas où vous pensez

Les fans de la série préféreront se rassoir que de sauter au plafond : ce nouvel épisode baptisé Hikari to Yami no Eiyuu en langue de Mishima sera un jeu mobile, prévu sur iOS et Android pour début 2022. Et il s'agira d'un free-to-play avec des microtransactions. Une bêta est prévue pour ce titre qui devrait arriver au Japon, en Corée du Sud, en Amérique du Nord et en Europe. Ce n'est pas la résurrection qu'on imaginait. Mais soit. DotEmu ne peut pas être partout, non plus.

