Bloodborne bientôt jouable en vue subjective, la vidéo

Dans la famille des jeux qui rendent fou des communautés de gamers entières, on trouve la branche des Soulsborne. La lignée évoluant sous l'oeil du docteur Miyazaki a encore été sujette à une mutation par la faute, ou plutôt grâce, à des fans.

En attendant une éventuelle réédition sur PC ou PS5 ou une suite, le fabuleux Bloodborne excite toujours autant ses aficionados, qui comptent bien en tirer tout le jus. Cette fois, on nous promet pour bientôt de changer de perspective. L'internaute Garden of Eyes prépare un mod pour jouer en vue subjective au jeu de From Software, tout simplement.

Oppa Yharnam Style

Ce projet sur lequel il dit travailler depuis longtemps s'inspire du First Person Mod proposé par Zullie The Witch sur Dark Souls III version PC et vous fait donc vivre la quête de votre chasseur à la première personne, et le résultat est étonnant.

Il y a quelques mois se présentait un patch permettant de profiter de Bloodborne à 60 fps sur PS4 Pro et PS5 en rétrocompatibilité. Il devrait être compatible. Et comme ce mod semble assez adapté à un usage en réalité virtuel, nul doute que les conditions pour vous y croire définitivement pourraient être réunies...

