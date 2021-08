Chivalry 2 fait un carton et dépasse un cap de ventes important

Sorti il y a un peu plus de 2 mois, Chivalry 2 est un véritable succès. La preuve a été apportée avec les chiffres qui viennent de sortir et qui font tourner la tête, surtout pour un "petit" projet de ce type.

Nous apprenons que Chivalry 2 a dépassé le million d'exemplaires. Pour accompagner cette nouvelle on apprend tout un tas de chiffres annexes, comme par exemple le fait qu'il y a pour l'heure un total 8 millions d'heures de jeu et plus de 420 millions de chevaliers tués sur les champs de bataille. Un vrai carnage.

"Et toc ! Remonte ton slibard Lothar !"

Du coté des préférences, la classe la plus populaire est l'Officier et l'arme la plus utilisée est le Messer. Il fallait s'y attendre, elle était aussi extrêmement utilisée sur Chivalry premier du nom. Reste à voir si les développeurs comptent la "nerfer'" à l'avenir.

Si vous hésitez encore, on vous conseille la lecture de notre TEST. Chivalry 2 est disponible depuis le 8 juin dernier sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X/S et Xbox One.