Young Souls : L'autre beat'em all français annonce l'arrivée de versions consoles en vidéo

C'est peu dire que le très français Young Souls s'était fait discret : aperçu pour la dernière fois lors de la Gamescom 2018 (c'était le monde d'avant), le beat'em all aux accents rôlistes du studio 1P2P avait préféré reporter sa sortie à 2021, histoire de préparer son arrivée sur Stadia, avant de rentrer dan le vif du sujet.

C'est justement aujourd'hui que les aventures des jumeaux Jenn et Tristan débarquent sur la plateforme chancelante du géant américain : Young Souls profite en effet de son arrivée sur Google Stadia pour annoncer l'arrivée prochaine de versions consoles en sus de la déclinaison PC promise de longue date.

Red-haired is dead

À cette occasion, les petits gars de Tourcoing ont dévoilé une nouvelle bande-annonce faisant la part belle aux nombreux boss de l'aventure, qui viendront régulièrement sanctionner votre (bon) apprentissage de ses mécaniques. Dans le cas contraire, nos deux "héroux" pourront heureusement quitter le donjon où semble être retenu leur tuteur pour s'équiper en conséquence, et adapter leur niveau de jeu aux nombreux monstres qui leur barreront la route. Comme tous les jeunes de leur âge, Jenn et Tristan pourront également sécher les cours pour profiter au mieux de leur journée, et récupérer en vue de leur prochaine virée nocturne.

L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il ne faudra plus attendre très longtemps pour découvrir les charmes entre deux styles de Young Souls, puisque le jeu dès à présent disponible sur Google Stadia arrivera cet automne sur PC, PS4, Switch et Xbox One. Espérons que nous aurons d'ici là pu renouer avec les plaisirs simples d'une soirée en coop' les fesses vissées dans le même canapé...