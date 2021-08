12 Minutes : La bande-annonce de lancement prête à tourner en boucle

Les espoirs que suscite le projet de Luis Antonio depuis son apparition lors de l'E3 2019 sont grands. Et c'est cette semaine qu'on saura s'il méritait ou non cette hype et si Annapurna a encore eu le nez creux.

Il est tout proche. 12 Minutes sera disponible ce jeudi 19 août sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One. Ce titre intégré Day One au Game Pass et qui nous a mis dans sa poche en un seul trailer a décidé de prendre un peu d'avance pour proposer le trailer marquant sa sortie.

2 jours à tuer

Celui-ci nous expose à nouveau le concept efficacement : celui d'un homme qui, alors qu'il pensait passer une soirée en amoureux avec sa compagne, va voir l'irruption d'un prétendu policier, avec une conclusion dramatique. Ou plutôt des conclusions, puisqu'il sera invité à revivre cet événement et trouver une solution en essayant de tirer profit de cette boucle temporelle. Outre son ambiance qui semble taillée pour nous délivrer une histoire pleine de tension, 12 Minutes jouit d'une distribution exceptionnelle : Daisy Ridley, James McAvoy et Willem Dafoe. Le verdict arrivera-t-il à temps ?