Xbox Series X : Une mise à jour d'interface 4K arrive aujourd'hui pour les Insiders

Jamais un changement de génération ne sera opéré d'une façon si douce et indolore : désormais soucieux d'installer une marque plus qu'une simple console, Microsoft semble prêt à passer la seconde, et à plonger peu à peu les joueurs dans la 4K du futur, même au démarrage.

À voir aussi : Xbox Game Pass : La livraison d'août 2021 déboule en vrac, Hades au programme...

Si bien des titres exploitent déjà comme il se doit la puissance de la Xbox Series X et son affichage en 4K, le menu de cette dernière semblait encore englué dans les turpitudes visuelles de l'ancienne génération, en 1080p.

Krusty Komedy Klassic Komeback

Heureusement, tout ceci sera bientôt de l'histoire ancienne, pour peu que vous fassiez partie du programme Xbox Insiders : quelques jours après avoir pu découvrir les joies du Cloud Gaming via une application pensée pour Windows 10, les initiés autoproclamés peuvent dès aujourd'hui profiter du menu principal de leur console en 4K. Si la nouvelle version de l'OS s'accompagne de quelques correctifs supplémentaires, c'est évidemment sur cette amélioration visuelle que se concentre Microsoft :

Avec la mise à jour d'aujourd'hui, les initiés Alpha Skip-Ahead jouant sur une Xbox Series X reliée à un écran 4K peuvent commencer à utiliser une interface utilisateur dotée d'une résolution accrue. Ce changement signifie que l'accueil, le guide et d'autres zones de l'interface utilisateur seront affichées dans une résolution native plus élevée, pour une netteté et une lisibilité du texte accrues.

Si la démarche s'inscrit assurément dans une politique globale d'accessibilité portée depuis plusieurs années par le constructeur américain, cette résolution donnera sans doute aux Insiders l'impression d'entrer encore un peu plus dans le monde d'après, alors la promesse de jeux tournant en 120 FPS se réalise un peu plus chaque jour. Il était temps, non ?

Seuls bémols : si la mise à jour concerne bien les Insiders du programme de fidélité selon Microsoft, la Xbox Series S semble pour le moment laissée de côté, tout comme une hypothétique comptabilité avec le mode HDR. La suite au prochain numéro ?

[Source]