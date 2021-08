Xbox Cloud Gaming : L'application PC désormais compatible pour les Insiders

Alors que les nuages continuent de squatter le ciel de l'Hexagone pourtant en pleine pause estivale, Microsoft continue d'étendre son offre de cloud gaming, pour que vos jeux préférés (et les autres) vous accompagnent même à la plage, à condition d'avoir du réseau. Après avoir élargi la gamme de supports compatibles en juin dernier, Microsoft offre aujourd'hui à ses Insiders certifiés un accès privilégié à la Bêta du Xbox Cloud Gaming.

À voir aussi : Microsoft se fiche de savoir sur quel support vous jouez et vise les smart TV

Il y a quelques semaines, le constructeur américain permettait l'accès à son service de cloud gaming via un bon vieux navigateur des familles, à condition d'être déjà membre du service Game Pass Ultimate. Désormais, les joueurs profitant du statut de "Xbox Insider" peuvent également profiter de leur ludothèque portable et sélective via l'application dédiée, directement sur PC.

Le ciel s'éclaircit

Microsoft profite de l'occasion pour proposer de nouvelles fonctionnalités aux joueurs itinérants, afin de peaufiner petit à petit son service, toujours en cours de rodage :

Nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à vous lancer, dont des informations accessibles concernant votre manette et l'état du réseau, des fonctionnalités sociales pour rester connectés avec vos amis et la possibilité d'inviter qui vous voulez à vous rejoindre, même si cette personne joue également dans le cloud et n'a pas installé le jeu en question.

Les "Insiders" susnommés pourront ainsi dès aujourd'hui profiter de l'application Xbox pour Windows 10, et ainsi reprendre leur partie entamée à domicile, à condition de disposer d'une manette compatible Bluetooth ou USB et d'une connexion avec un débit descendant minimum de 10 Mbits/s.

Et pour ceux qui souhaiteraient profiter de cette nouvelle étape dans le déploiement du service de cloud gaming selon Microsoft peuvent toujours s'inscrire ici-même afin de devenir "Insider", et profiter même loin de chez eux des titres en rotation constante du Xbox Game Pass Ultimate. Rappelons à toutes fins utiles que l'abonnement est toujours facturé 12,99 euros par mois.