Rainbow Six Siege : L'Opération Crystal Guard se dévoile en vidéo avec Osa

La troisième saison de l'Année 6 de Rainbow Six Siege, FPS tactique d'Ubisoft, accueillera l'opérateur Osa, des rééquilibrages et des changements sur plusieurs cartes.

À voir aussi : Amazon ouvre un nouveau studio de développement avec des anciens de Rainbow Six Siege

L'opération Crystal Guard arrivera bientôt, pour apporter son lot de nouveautés et de changements à découvrir pour les joueurs. Au lieu d'une traditionnelle refonte de carte, 3 subiront des changements importants avec la prochaine saison : Banque, Clubhouse et Littoral. Les changements auront pour but d'améliorer les stratégies autour de la destruction de l'environnement (plus de murs et d'autres éléments destructibles) et la "propagation du son et de la lumière".

En outre, les agents Twitch, IQ, Fuze et Mute seront rééquilibrés. Twitch et IQ, en particulier, subiront beaucoup de changements puisqu'ils feront l'objet de refontes : alors que Twitch ne pourra plus utiliser son drope spéciale en préparation, le gadget d'IQ sera renforcé.

Enfin, bonne nouvelle pour les nouveaux joueurs : certains agents verront leur prix baissé pour s'ajuster à leur durée de disponibilité sur le jeu (Maverick, Clash, Amaru, Zero et Goyo sont concernés).

Toujours plus de boucliers

Le prochain opérateur assaillant, Osa, aura des allures de Clash avec un gadget générant un bouclier transparent appelé Talon-8 Clear. Posé sur une fenêtre, mais aussi sur le sol dans l'entrebâillement des portes, il créera de nouvelles opportunités de stratégies notamment en début de partie.

Il lui sera même possible de se déplacer avec le bouclier, avec des restrictions semblables à Clash. Ce sera une utilisation purement utilitaire, puisqu'elle ne pourra pas utiliser d'arme ni infliger des dégâts avec son bouclier.

En termes d'équipement, Osa aura les armes 556 XI ou PDW-9 et un PMM en secondaire, avec une vitesse et armure moyennes. Elle pourra utiliser une smoke ou une claymore.

Toutes les notes de la mise à jour introductive de la prochaine opération se trouvent à cette adresse. L'opération Crystal Guard sera disponible sur le serveur de test plus tard dans la journée, puis sur les serveurs live fin août.