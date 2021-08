Abandoned : Problème résolu, la première vidéo pour aujourd'hui ?

Le 10 août, à 21h00, Abandoned était supposé sortir du bois pour la première fois. Une fois encore, ses concepteurs ont repoussé le WORLD PREMIERE, prétextant des soucis d'ordre technique. Tout pourrait bientôt rentrer dans l'ordre.

Et si la fin du calvaire était pour aujourd'hui ? Blue Box Games a en effet révélé sur son site officiel que le patch nécessaire au lancement de la première vidéo officielle d'Abandoned, passant par l'application Realtime Experience sur PS5, était enfin prêt.

Le problème a été résolu. Le patch sera déployé dans quelques heures.

Que doit-on entendre par "quelques heures" ? Là est la question pour tous ceux qui veulent enfin un dénouement à ces semaines de torture alimentées par des théories plus abracadabrantesques les unes que les autres.

Littéralement assiégé, le compte Twitter du studio néerlandais derrière lequel beaucoup pensent voir l'ombre d'un Hideo Kojima au sourire narquois avait tenté de calmer le jeu. Il auraient pu poster leur clip sur YouTube. Mais il faut croire que chercher des excuses est parfois plus rassurant que de trouver les solutions les plus simples :

We ask everyone to calmly wait for the patch. We understand your frustration. We are 100% real and are working on a passionate game we believe in. This is what happend: