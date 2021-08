Abandoned : Un teaser, des problèmes techniques et toujours plus de questions

Ce mardi 10 août devait marquer le début d'une phase de communication plus claire pour un projet indépendant qui fait beaucoup s'agiter la Toile. Nombreux étaient les joueurs dans les starting-blocks pour découvrir Abandoned. Mais une fois de plus, la montagne a accouché d'une souris.

Abandoned n'a finalement rien montré à l'heure prévue. Le feuilleton continue pour le mystérieux jeu de survie de Blue Box. L'application Realtime Experience qui devait permettre de découvrir sur PS5 une première vidéo d'Abandoned ce mardi 10 août à 21h00 pétantes avait teasé le premier contenu quelques minutes auparavant sur Twitter avec un clip toujours aussi énigmatique.

Are you Ready? pic.twitter.com/4oI5FjgDFE - BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 10, 2021

Bien sûr, ce simple extrait a fait voir aux plus fanatiques le modèle de James Sunderland, protagoniste de Silent Hill 2, renforçant l'idée que Konami et Hideo Kojima sont bien liés au projet en dépit des démentis.

Reste que depuis l'heure choisie pour lorsque l'on lance la Realtime Experience sur PS5, on n'a pour le moment qu'un message sur fond noir nous incitant à revenir plus tard (voir dans notre galerie).

Merci Bernard, c'est une blague de crétin, ça

Nouveau couac ou véritable machination pour rendre chèvre les joueuses et joueurs excités par des vidéastes et streamers comptant capitaliser sur la confusion ? La version officielle, pour le moment, désigne un problème technique.

There is a technical issue with the delivery of the patch. We are working to get this live ASAP.



We apologize for the inconvenience. - BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 10, 2021

Un problème technique empêche le déploiement du patch. Nous travaillons pour que cela fonctionne aussi vite que possible. Nous nous excusons.

On rappelle que les premières révélations auraient dû avoir lieu en juin dernier et que des reports de dernière minute avait changé les plans. Même si l'on parle d'une structure indépendante, le fait que rien ne fonctionne jamais à l'heure dite a quelque chose d'intrigant. On ne peut s'empêcher de se dire que si Shuhei Yoshida, monsieur Indies de Sony Interactive Entertainment, commente sans en dire plus, alors que tout cela pourrait être vu comme un fiasco, il y a anguille sous roche.

Quoi qu'il en soit, le manque de révélation a bien déçu, si l'on se fie aux gazouillis qui ont projeté le jeu en tendance Twitter (aux côtés de Silent Hill et Kojima, forcément). Et pour l'heure, les nouveaux éléments de l'enquête continuent de faire tourner le moulin à vent.

Alors que le site de Blue Box indique se préparer à quelque chose, la chaîne YouTube a été dépouillée, comme si les développeurs s'étaient tirés sans laisser d'adresse. Le teaser forestier d'Abandoned, jeu de survie tactique en vue subjective dans lequel nous devrions incarner un héros amnésique baptisé Jason Longfield, n'est plus disponible que sur la chaîne PlayStation.

Quelqu'un pour se demander pourquoi, puisqu'il existe bien du contenu, les autres canaux ne sont pas employés pour satisfaire les plus impatients et briser la chaîne du mécontentement ? Ou juste dire que les blagues les plus courtes sont les meilleures ? On surveillera évidemment l'évolution du dossier, en remettant une petite pièce dans le juke box : vous souvenez-vous que P.T. a été annoncé et lancé le 12 août 2014 lors de la Gamescom ? Quel bel annivers... OK, j'ai rien dit.