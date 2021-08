Call of Duty 2021 : Des fuites en pagaille et une réponse amusante sur Twitter

Activision Blizzard en pleine tourmente ou pas, les joueurs doivent avoir leur dose de Call of Duty annuelle. Celle-ci s'apprête à être administrée. Les joueurs le savent. Les développeurs savent que les joueurs savent.

À voir aussi : Battlefield 2042 : Le court-métrage Exode se dévoile, starring Michael K Williams (The Wire)

C'est une fuite comme on en observe des dizaines par an. Oui, mais elle concerne ce qui est, avant même son annonce officielle, l'un des jeux les plus attendus de l'année. Des éléments du prochain Call of Duty sont passés entre les mailles du filet.

Grâce à un datamining des familles des données récemment mises à jour de Call of Duty Black Ops Cold War, la confirmation que le prochain volet s'intitulera Call of Duty Vanguard est apparue via des artworks. Ceux-ci présentent différentes éditions, une date de sortie pour le 5 novembre et l'accès anticipé à une Beta ouverte qui concernera les précommandes... Et ils disparaissent sous l'impulsion d'Activision à mesure qu'ils sont partagés sur la Toile. Ce qui tendrait à prouver leur authenticité.

Le reveal trailer de ce titre ramenant à la Seconde Guerre Mondiale, vraisemblablement calé pour le 19 août dans Warzone, a même eu le temps d'être aperçu par une (bonne) poignée d'internautes avant son évanouissement ce jeudi 12 août. Et c'est avec beaucoup de malice que le compte Twitter de la série s'est ensuite exprimé.

En approche.

Un escadron de fuites et rumeurs fondant sur une ville bombardée, comme c'est amusant. D'autant plus que l'extrait choisi est tiré de la vidéo d'annonce en fuite.

Quoi qu'il en soit, on ne devrait plus attendre bien longtemps. Le 3 août, un tweet analysé sous toutes les coutures a permis à certains de déchiffrer un message.

Keep your head.



Work in the shadows and prepare yourself for the mission ahead in Season Five of #BlackOpsColdWar and #Warzone. Live on August 12th. pic.twitter.com/BOSBkCLTsl - Call of Duty (@CallofDuty) August 3, 2021

Sur la droite de l'image est écrit en japonais "Vangaado Kitaru" soit "Vanguard coming" soit "Vanguard arrive". Alors patience.

[Source]