GTA : Rockstar préparerait une trilogie PS2 remasterisée pour cet automne

Les signes laissant penser que Rockstar a, avant GTA VI, d'autres plans pour sa série phare se sont multipliés ces derniers mois. Et après avoir découvert que trois classiques du label auraient droit à une restauration, les plans que nous suggérions alors semblent réellement prendre forme.

Selon plusieurs sources de Kotaku, Rockstar travaillerait sur les remasterisations de trois jeux GTA sortis sur PlayStation 2 : Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas. Ces titres seraient réunis dans une seule et unique compilation à paraître fin octobre/début novembre sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One et Stadia, les versions PC et mobiles arriveraient en 2022. On rappelle que le révolutionnaire GTA III fêtera ses 20 ans le 22 octobre prochain.

Plus que des portages ?

Précisant que l'objectif initial de Rockstar était de sortir ce florilège plus tôt dans l'année, et même de l'offrir aux acheteurs de GTA V Next-Gen, avant de pencher pour une sortie regroupée en téléchargement, le site américain explique que les plans peuvent encore changer avant son arrivée.

C'est à Rockstar Dundee, ex-Ruffian Games qui a oeuvré sur Crackdown 2, Kinect Star Wars et Halo : The Master Chief Collection, que la tâche aurait été confiée. Une restauration sous Unreal Engine présentée comme un mix de graphismes anciens et nouveaux, avec une interface retravaillée, mais sans dénaturer le style d'origine. Et en collant le plus possible à l'ère PS2. Si cette renaissance attire les foules, Rockstar pourrait lancer d'autres portages sur les machines actuelles, comme celui de Red Dead Redemption.

Sur le principe, un coup de jeune aux péripéties de Claude, Tommy Vercetti et CJ a de quoi faire rêver. Mais on attendra maintenant une confirmation... ou un démenti.