Take-Two Interactive : 3 remasters/remakes non-annoncés en développement

Alors que GTA V continue de se vendre comme des petits pains et s'apprête à débarquer sur consoles nouvelle génération pour ne pas arrêter son incroyable ascension, on apprend que Take-Two Interactive compte bien continuer à capitaliser sur son passé.

Take-Two Interactive a révélé que trois jeux non-annoncés actuellement en développement étaient de nouvelles versions de titres précédemment parus. Remakes ou remasters, aucune précision à ce sujet.

Cette annonce se retrouve dans le dernier document de présentation aux investisseurs, dans la partie consacrée à la pipeline au 18 mai 2021. Ces projets de la maison-mère de Rockstar, 2K Games et Private Division figurent aux côtés des versions nouvelle génération de GTA V, GTA Online et Kerbal Space Program pour l'année fiscale 2022.

On se souvient qu'il y a environ un an, le PDG du groupe, Strauss Zelnick, avait suggéré que la politique de recyclage ne faiblirait pas. En mars dernier, il expliquait que ce ne serait pas bête et méchant, mais qu'il s'agirait de bien plus que de simples portages. Il y a quelques mois, les trois volets de Mafia ont eu droit chacun à un lifting, plus ou moins prononcé. La question est de savoir quels jeux passent actuellement sur le billard.

Et c'est évidemment du côté de Grand Theft Auto que les yeux se tournent immédiatement. Les rumeurs d'un remake de GTA III ou du chéri des joueurs Vice City ont souvent flotté dans l'air. Et le fait que la firme ait révélé il y a quelques mois avoir des plans pour les 20 ans du premier cité - il est sorti le 22 octobre 2001 - pourrait bien nous aiguiller. Et pourquoi pas inclure San Andreas pour une compilation retravaillée des trois volets PS2 ?

Ajoutons à cela que 2K Games dispose aussi de licences pour lesquelles les fans ne bouderaient pas une redécouverte avec une technologie plus avancée, comme XCOM ou BioShock, ou même Spec Ops : The Line. On peut toujours rêver. Du nouveau lors de la Gamescom ? Probable.

