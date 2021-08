Battlefield 2042 : Le court-métrage Exode se dévoile, starring Michael K Williams (The Wire)

On attend toujours de Battlefield 2042 qu'il nous montre officiellement des séquences de gameplay longues et croustillantes. Avant ce moment que les plus fiers campeurs de la rédaction espèrent pour très bientôt, c'est le récit du prochain FPS de DICE qui est abordé avec une nouvelle vidéo.

À voir aussi : Battlefield 2042 dévoile ses configurations PC : votre bécane tiendra-t-elle le CHOC ?

Un peu de contexte, ça ne fait pas de mal. Même si Battlefield 2042 se concentrera sur une expérience multi et sera dénué de campagne solo, il aura quand même un "lore" pour lequel les développeurs ont bien travaillé. Le monde de demain, qui ne fait pas rêver, avec des tempêtes de catégorie 6, des pénuries de ressources, des États fracturés et des réfugiés sont regroupés sous la bannière des Sans-Patrie, alors que les États-Unis et la Russie se mettent toujours sur la tronche. Avec Exode, on découvre "les événements déclencheurs d'une totale". Avec une vieille connaissance.

Omar is coming

Car il y a bien une annonce à retirer de cette vidéo : le retour d'un protagoniste de Battlefield 4. Les joueurs retrouveront Kimble "Irish" Graves en tant que Spécialiste Sans-Patrie jouable - rejoignant Wikus "Casper" Van Daele, Webster Mackay, Maria Falck et Pyotr "Boris" Guskovsky. Toujours incarné par Michael K. Williams, que les fans de The Wire ou de Boardwalk Empire connaissent bien, il est devenu un capitaine de navire et doit ici, faire un choix... qui ne semble pas plaire à un mystérieux personnage nommé Oz.

Avec un multijoueur captivant réparti dans trois expériences distinctes, la trame narrative de Battlefield 2042 sera racontée d'une toute nouvelle façon pour la franchise. Les joueurs découvriront un monde captivant à travers le regard des Spécialistes et leurs expériences sur le champ de bataille. Cette approche immersive et moderne de la narration est à la hauteur de ce que les joueurs attendent de leurs jeux préférés. Ces récits de Spécialistes ont pour but de les immerger dans l'univers de Battlefield 2042, qu'ils aient ou non leur manette en main. Que le joueur soit intéressé par la dimension narrative ou qu'il ait juste envie d'un contexte pour profiter de l'expérience multijoueur, la richesse de l'univers du jeu vise à favoriser l'immersion.

Battlefield 2042 arrive le 22 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One. Les abonnés EA Play pourront l'essayer 10 heures à partir du 15 octobre et profiter, comme ceux qui auront précommandé, d'un accès anticipé à la bêta ouverte prévue pour septembre.