On a joué à Windjammers 2, nos impressions : Dotemu change de disque !

Fort du succès de sa première conversion moderne, Windjammers se décline désormais dans un second épisode qui se fait de plus en plus désirer. Le développement a dû faire face à un retard qui n'aura fait que renforcer l'attente. Comment revisiter un grand classique sans le dénaturer ? C'est la question à laquelle doit répondre Dotemu avec en préambule cette Bêta jouable.

Repoussé afin de refondre son netcode et d'offrir une expérience en ligne efficace, Windjammers 2 revient au tableau pour son rattrapage. Il valait en effet mieux prendre le temps de corriger les nombreux soucis de lag qui le rendaient injouable.

Car Windjammers 2, c'est avant tout du Versus Frisbee Fighting (ne cherchez pas je viens de déposer la marque VFF). Si les parties en local que j'avais pu réaliser avec les développeurs à la Gamescom étaient satisfaisantes, ce n'était pas le cas du netcode qui a vite révélé des faiblesses.

Les coups spéciaux enflamment le disque

Ping Pong

L'arrivée de la mesure du ping (la réactivité de la réponse de votre connexion pour résumer) atteste du souci de rigueur de ce côté. Sur la cinquantaine de partie disputées sur PC, PS4 et PS5 à l'occasion de cette Bêta, j'ai eu droit à un seul rollback. On peut donc dire qu'une fois que la partie est lancée cela se passe bien. Heureusement, car cela va vite et il faut être extrêmement concentré pour anticiper les trajectoires du frisbee.

En revanche le matchmaking doit encore progresser. Il arrive assez régulièrement que cela mouline pendant un moment sans que rien ne se passe. Un redémarrage du jeu est alors nécessaire afin de pouvoir à nouveau trouver un adversaire. C'est indispensable, puisque seul le mode en ligne est proposé dans cette bêta. À noter que ce souci n'a été rencontré que sur la version Playstation et pas sur PC (la connexion des deux étant similaire).

Gageons que le but de cette Bêta est justement de tester ce code afin de faire en sorte qu'il soit parfait pour la sortie officielle de la version finale.

Le ratio largeur longueur des courts change désormais

Plus large, plus long, plus profond

Ce qui est surtout intéressant avec cette Bêta, c'est qu'il est maintenant possible d'apprécier pleinement la profondeur du gameplay que Windjammers 2 peut proposer. Quatre personnages (G Scott, L Biaggi, S Miller, S Delys) et quatre terrains (Beach, Rooftop, Ring, Stadium) peuvent être arpentés.

Outre le traditionnel équilibre entre vitesse (de déplacement) et puissance (de lancer du frisbee), chaque participant possède ses attaques spécifiques et même des modifications de zones de marquage. Ainsi, un personnage peut avoir sa zone la plus faible au centre (où 5 points seront encaissés), alors que son adversaire aura surtout les côtés à protéger pour les mêmes raisons. Ces modifications peuvent influer sur le choix que vous allez faire pour votre athlète. Certains son utiles pour attaquer fort sur les côtés et d'autre pour préférer le centre.

Le tout étant désormais influencé par les terrains qui n'apportent pas seulement une variété cosmétique à l'action. À la plage, sur un toit d'immeuble, un ring ou un stade, le ratio longeur/largeur est modifié et des éléments perturbateurs peuvent se trouver au milieu. Une fois de plus cela peut influencer le choix de votre compétiteur. Terrain étroit et un peu plus long ? Pourquoi ne pas privilégier la puissance au détriment du déplacement... Chacun ira sans doute donner sa réponse.

Les mega coups claquent visuellement

Tension maximale

Les ingrédients sont plus subtils, plus nombreux, le plat est donc plein de saveurs. Windjammers 2 fait partie de ces jeux ou la tension monte à chaque échange, où la joie succède à l'énervement, où la concentration doit être maintenue à son maximum. Les parties sont limitées dans le temps (un classique en versus) et il est rare d'arriver au bout du chrono. Heureusement, car lorsque c'est le cas, on en sort épuisé.

À l'inverse, un manque d'attention, de rythme, vous mène directement à la défaite. Les matchs se jouent en 15 points et il suffit donc de taper trois fois en zone de marquage maximum pour réclamer la victoire. Avec un panel de coups très large, la possibilité de faire des feintes, des amorties, de renvoyer le frisbee directement sans le tenir une seule seule seconde, de sauter pour smasher (ou non), pour le moment les matchs s'enchaînent mais ne se ressemblent pas du tout. Windjammers 2 pourrait même être promis à un bel avenir en eSport si la sauce prend correctement.

Si cette Bêta sert de débogage pour le netcode, c'est aussi un amuse-bouche qui met en appétit et fait monter l'impatience. De toute manière, vous pouvez rapidement vous faire un avis vous mêmes en téléchargeant cette bêta jusqu'au 22 août. Si c'est le cas, n'hésitez pas à passer par votre navigateur internet via le PlayStation network. Le jeu n'est pas encore facile à trouver sur le store directement sur consoles...

ON L'ATTEND... LES PIEDS DANS LE SABLE

Retarder la sortie d'un jeu n'est pas une décision sans conséquences. Mais sortir un mauvais jeu, ou prêter le flanc à des critiques majeures concernant un des arguments sensés être forts (le versus) serait encore pire. On peut saluer l'effort réalisé ici et au vu de ses atouts tactiques, parier sur des parties endiablées et pleines d'émotions. Windjammers était déjà un jeu très fun, ce second opus promet d'en magnifier tous les principes. Rendez vous avant la fin de cette année sur PC, PS4/PS5, Switch et Stadia.