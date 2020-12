Windjammers 2 : DotEmu explique pourquoi le jeu est reporté à 2021

À force d'insister, les joueurs ont fini par avoir gain de cause : près d'un quart de siècle après la sortie du mythique Windjammers, les français de DotEmu sont parvenus à mettre en chantier une suite, que vous aviez pu découvrir cet été à la faveur d'une première démo.

Jusqu'alors attendu pour cette drôle d'année 2020, Windjammers 2 rejoint lui aussi la (longue) liste des titres retardés. Mais pour le coup, DotEmu n'accable pas le plus célèbre des virus, mais son choix originel de netcode. Parfaitement.

Le netcode a changé

Dans un message publié aujourd'hui même sur Twitter, l'éditeur situé à quelques rues de votre rédaction préférée a tenu à expliquer les raisons qui l'ont conduit à reporter le jeu à l'an prochain :

Pour la première fois depuis son officialisation, Windjammers 2 était jouable lors Steam Summer Festival qui se tenait en juin dernier. Beaucoup d'entre vous ont profité de cet événement en ligne et nous ne saurions trop vous remercier d'avoir répondu à l'appel. Vous avez témoigné de vos retours positifs sur la direction générale de Windjammers 2 (game design, gameplay, etc.) mais aussi exprimé des opinions mitigées qui ont retenu notre attention.



Nous avons analysé en profondeur ces dernières qui concernent notamment l'absence de rollback dans le mode en ligne, qui a été unanimement saluée. Nous avons dû faire quelque chose, car le mode en ligne de Windjammers 2 vise également à encourager la compétition. Nous avons commencé à corriger ce problème et à ajouter ce qui était nécessaire. Néanmoins, ces changements ont entraîné des retards et, par conséquent, nous ont obligés à reporter le jeu à 2021.



Cette décision est difficile à prendre et génère de graves conséquences pour nous tous, mais nous pensons qu'elle reste la plus juste pour vous offrir le Windjammers 2 que vous attendez et que vous méritez. Windjammers 2 est un projet ambitieux que nous chérissons et que nous ne pouvons pas compromettre avec de mauvaises décisions qui pourraient mettre en péril sa qualité.



Nous espérons que vous comprendrez notre décision et que vous apprécierez cette nouvelle aventure en famille, entre amis ou rivaux malgré ce retard. Nous vous donnerons plus régulièrement des nouvelles du jeu (contenu, personnages, scènes, etc.) et nous nous excusons pour notre silence qui a duré trop longtemps. La date de sortie sera dévoilée en temps voulu et nous vous en informerons dès qu'elle sera enfin définitive.

C'est donc principalement du fait d'un netcode faisant encore trop la part à l'input lag que DotEmu a choisi de revoir sa copie, pour sans doute plancher sur un nouveau système de rollback, bien plus stable visuellement, puisqu'il rembobine l'action pour calculer les effets des inputs manquants, à l'inverse du netcode de délai, qui stoppe l'action pour tenter de rester "juste" en toutes circonstances.

Il faut dire que malgré ses qualités (et les bonnes impressions de notre lanceur de frisbee alsacien), le sujet de l'input lag avait été largement commenté par les joueurs (ici sur Steam), et il nous tarde évidemment de retrouver les pros du coup de poignet bien sentis dans une forme olympique.

Windjammers 2 est désormais prévu sur PC et Switch quelque part en 2021.