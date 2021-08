WWE 2K22 aurait fière allure avec un moteur totalement retravaillé

Depuis la débâcle de WWE 2K20, les amoureux de la World Wrestling Entertainment rongent leur frein. Après une année blanche, le très saugrenu WWE 2K Battlegrounds ne comptant pas vraiment, la série prépare son retour grâce à Visual Concepts (NBA 2K) et certains ont eu vent des retours rassurants.

WWE 2K22 serait fantastique. Ce terme, c'est celui que le journaliste de Forbes Brian Mazique a entendu de la part de personnes proches du développement de la prochaine itération de jeux de catch de 2K, annoncée en avril dernier avec une vidéo impliquant Rey Mysterio et Cesaro.

Durant un petit face cam streamé sur YouTube (visible ci-dessus), aux alentours de la 22ème minute, il lance :

J'ai en fait parlé avec des gens qui ont une bonne connaissance du jeu et comprennent ce qui se passe du point de vue du développement, et ce qu'on m'a dit à propos du gameplay à ce stade, c'est qu'il est fantastique. C'est le mot exact qui a été utilisé, pour la dernière version. Les personnes qui ont joué à la dernière version ont déclaré que le gameplay était fantastique. On va rester prudent, car quiconque parle de gameplay à ce stade est probablement assez proche de 2K, donc vous devez le prendre avec précaution, mais on m'a dit que le jeu se joue fantastiquement bien et que le moteur de gameplay est complètement reconstruit.

Du tout nouveau, donc. Mais avec peut-être aussi certains éléments fonctionnels qui auraient été empruntées au moteur des jeux développés par Yuke's. Les sources de Mazique lui ont également dit que les modèles seraient impressionnants et que les contrôles seraient bien plus réussis.

Avant cela, il aura abordé le roster. Il cite des catcheurs ayant quitté la WWE et explique que cela ne signifie pas forcément dire qu'ils ne seront pas inclus dans le roster : il y a une date butoir pour soumettre le casting du jeu et si le contrat de l'athlète était toujours en vigueur. Seule la WWE serait en mesure de refuser une présence.

Bientôt des nouvelles estivales ?

On rappelle que WWE 2K22 est entre les mains de Visual Concepts, qui a eu bien plus de temps pour le développement. Le studio avait livré avec WWE 2K20 une copie si bâclée qu'elle avait forcé à zapper un éventuel WWE 2K21. Des nouvelles rassurantes sont toujours bonnes à prendre. Lors de son annonce, il avait été promis que la communication sur le jeu serait plus transparente, à un rythme plus soutenu. Et si cette déclaration était une première étape calculée ?

Sponsor du SummerSlam 2021, comme on a pu l'apprendre via une vidéo promotionnelle durant l'événement Money in the Bank le 18 juillet dernier, WWE 2K22 va-t-il avoir droit à un tapis rouge et nous prouver qu'il est fantastique ? Réponse le samedi 21 août, durant l'événement de la WWE qui prendra place au Allegiant Stadium.

