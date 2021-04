WWE 2K22 se dévoile, première vidéo et éléments de réponse

Il est indéniable que WWE 2K20 a marqué l'histoire des jeux vidéo de catch. Mais il est tout aussi indéniable qu'il l'a fait d'une manière dont 2K se serait bien passé. La catastrophe industrielle était telle que l'éditeur américain a choisi de ne pas sortir de WWE 2K21 afin de permettre aux développeurs du jeu d'avoir plus de temps pour repartir sur de meilleures bases. Un an et demi après la sortie de WWE 2K20, WWE 2K22 se dévoile pour la première fois.

Jeudi dernier, 2K a invité des membres de la presse à assister virtuellement à une présentation surprise du tout premier teaser de WWE 2K22. Ce teaser, tout juste diffusé publiquement pendant la première soirée de WrestleMania XXXVII, est ce que vous pouvez découvrir ci-dessus.

En guide d'introduction de cette vidéo, Al Stavola, 2K Global Communications Manager, a tenu à apporter plusieurs précisions sur la manière de procéder qu'aura 2K cette année. En plus de révéler ce premier teaser plus tôt dans l'année que ce que fait généralement l'éditeur (les jeux WWE 2K étaient ces dernières années présentés à la presse dans le cadre de SummerSlam), ce dernier souhaite d'une manière générale montrer des choses plus tôt que d'habitude et améliorer leur transparence. Il promet par ailleurs qu'ils communiqueront plus souvent qu'ils ne le faisaient auparavant.

Plus d'informations, plus rapidement

À l'instar de WWE 2K20, WWE 2K22 sera développé par Visual Concepts (NBA 2K). Et comme slogan pour l'épisode de cette année, 2K a choisi "It Hits Different." S'il n'est pas vraiment utile d'expliquer le jeu de mot en anglais, "It Hits Different" est un moyen pour l'éditeur que montrer que si le jeu sera différent (contenu, gameplay, etc.), tout ce qui gravite autour le sera également (marketing, relation avec la communauté, etc.).

Al Stavola explique que WWE 2K22 représente la première étape sur le chemin qu'empruntera la série dans les années à venir. Il promet par ailleurs la diffusion de nombreux contenus traitant des coulisses du jeu (motion capture, modélisation, etc.).

Pour ce qui est du teaser lui-même, il est simplement question d'une vidéo longue de quelques dizaines de secondes. Cette dernière met en scène le vrai Rey Mysterio ainsi que sa version virtuelle. Cette dernière est par ailleurs montrée en plein combat contre Cesaro. À l'issue de la diffusion de ce court teaser, il est trop tôt pour se prononcer sur la réalisation de WWE 2K22.

Jeu-service incoming

Pour rappel, 2K avait annoncé en juin dernier que WWE 2K22 reposera sur une nouvelle "fondation philosophique" et que le titre pourrait emprunter la voie du jeu-service. À l'heure où sont écrites ces lignes, WWE 2K22 n'a pas de date de sortie ou de plate-forme annoncée. Il ne serait cependant pas étonnant que le jeu sorte à l'automne prochain, au moins sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Que pensez-vous de ce premier teaser ? Et que dites-vous des promesses faites par 2K au sujet de sa manière de communiquer cette année ? Pensez-vous que la série peut repartir sur de bonnes bases ? Qu'attendez-vous de cet épisode 2022 ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.