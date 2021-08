Blizzard : Le réalisateur de Diablo IV a quitté l'entreprise

En cette période compliquée pour Activision Blizzard, dans le collimateur de la justice californienne pour des affaires de harcèlement et de sexisme, les départs se suivent. Après J. Allen Brack, trois autres cadres ont quitté la société d'Irvine.

Luis Barriga, réalisateur de Diablo IV, ainsi que le lead designer Jesse McCree et le designer de World of Warcraft Jonathan LeCraft ont quitté Blizzard. L'information d'abord révélée par Kotaku a rapidement été confirmée par un porte-parole du groupe Activision Blizzard.

Nous pouvons confirmer que Luis Barriga, Jesse McCree et Jonathan LeCraft ne font plus partie de l'entreprise.

S'agissant de personnes d'expérience et impliquées dans des projets d'envergure, il est légitime d'avoir des craintes.

Nous avons déjà une liste complète et talentueuse de développeurs en place et de nouveaux dirigeants ont été affectés le cas échéant. Nous sommes confiants dans notre capacité à continuer de progresser, à offrir des expériences incroyables à nos joueurs et à aller de l'avant pour garantir un environnement de travail sûr et productif pour tous.

Aucune raison n'est avancée. Le contexte particulier laisse penser à un lien avec la tempête qui secoue Activision Blizzard depuis maintenant plusieurs semaines et voit les langues se délier pour dénoncer une culture d'entreprise toxique.

McCree et LeCraft figuraient sur une photographie datant de 2013 dans laquelle plusieurs membres de Blizzard se tenaient autour d'un portrait encadré de Bill Cosby. L'endroit où a été pris le cliché était appelé la "Cosby Suite", une chambre d'hôtel remplie de boissons alcoolisées appartenant à Alex Afrasiabi, montré du doigt par la plainte récente déposée par l'État de Californie pour un comportement inapproprié avec les employés de sexe féminin. Un nom pas si innocent au regard de la réputation de l'acteur américain Bill Cosby, accusé par une soixantaine de femmes d'agressions sexuelles et viols et condamné en 2018 - il a été relâché le 30 juin. Cory Stockton, lead game designer, apparaît lui aussi sur la photo et aurait été mis à pied la semaine dernière, mais il ne semble pas sur le départ. Pour le moment.