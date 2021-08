Blizzard : Le président J. Allen Brack quitte le studio, l'entreprise s'exprime

À la suite d'un procès intenté par l'État de Californie il y a deux semaines contre Blizzard suite à des accusations de harcèlement et de sexisme au sein du studio, c'est une véritable tempête qui secoue l'entreprise avec aujourd'hui l'annonce de départ de son président : J. Allen Brack.

La nouvelle vient de tomber J. Allen Brack, le président de Blizzard quitte son poste et l'éditeur/développeur publie un long billet pour expliquer la situation dont vous pouvez retrouver la traduction par nos soins ci-dessous :

À tous les membres de la communauté Blizzard,



Nous souhaitons vous informer d'un important changement de direction chez Blizzard Entertainment. À partir d'aujourd'hui, J. Allen Brack quitte la direction du studio, et Jen Oneal et Mike Ybarra codirigeront Blizzard à l'avenir. Jen a rejoint Blizzard en janvier en tant que vice-présidente exécutive du développement, où elle a assuré la direction et le soutien du développement des franchises Diablo et Overwatch.

Jen est l'ancienne directrice de Vicarious Visions (qui fait désormais partie de Blizzard Entertainment). Après de nombreuses années chez Xbox, Mike a rejoint l'entreprise en 2019 en tant que vice-président exécutif et directeur général de la plate-forme et de la technologie, où il a supervisé l'évolution de Battle.net et de notre organisation de services de développement.



Jen et Mike ont plus de trois décennies d'expérience dans l'industrie du jeu à eux deux. À l'avenir, ils se partageront les responsabilités du développement des jeux et des opérations de l'entreprise. Les deux dirigeants sont profondément engagés envers tous nos employés, envers le travail à accomplir pour que Blizzard soit le lieu de travail le plus sûr et le plus accueillant possible pour les femmes et les personnes de tout sexe, de toute origine ethnique, de toute orientation sexuelle ou de toute origine, envers le maintien et le renforcement de nos valeurs et envers la restauration de votre confiance.



Forts de leurs nombreuses années d'expérience dans le secteur et de leur profond engagement en faveur de l'intégrité et de l'inclusion, Jen et Mike dirigeront Blizzard avec soin, compassion et dévouement à l'excellence. Vous en saurez bientôt plus sur Jen et Mike.



Ce qui suit est un message de J. Allen Brack : "Je suis convaincu que Jen Oneal et Mike Ybarra apporteront le leadership dont Blizzard a besoin pour réaliser son plein potentiel et qu'ils accéléreront le rythme du changement. Je pense qu'ils le feront avec passion et enthousiasme et qu'on peut leur faire confiance pour diriger avec les plus hauts niveaux d'intégrité et d'engagement vis-à-vis des composantes de notre culture qui rendent Blizzard si spécial."



Enfin, merci à tous de faire partie de la communauté Blizzard, et de votre passion et détermination pour la sécurité et l'égalité pour tous.

Voilà une annonce qui vient secouer une nouvelle fois le monde du jeu vidéo, et plus particulièrement Activision Blizzard. Étant donné l'ampleur de la crise que traverse actuellement l'éditeur, il était évident que des changements allaient frapper l'équipe de direction. Et si J. Allen Brack quitte officiellement son poste pour "poursuivre d'autres opportunités," la manière qu'a Activision Blizzard de présenter les choses laisse entendre qu'il s'agiti ici d'un limogeage en bonne et due forme.

À noter à ce propos que le géant de l'édition en profite pour placer deux personnes n'étant pas issues du "Old Blizzard" à ce nouveau poste. De plus, il est intéressant de souligner que Jen Oneal et Mike Ybarra héritent ici du poste de "coleaders" et non pas de "présidents." Cette façon ne présenter les choses n'est pas anodine étant donné l'importance accordée aux organigrammes dans les grands groupes américains.