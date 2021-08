Metal Slug Tactics dévoile du gameplay, une version Switch annoncée pour 2022

Quant ils ne ressuscitent pas les beat'em all des années 1990, les français de Dotemu balancent quelques ingrédients dans un shaker avant de secouer énergiquement le tout, et aboutir à des mélanges aussi improbables que le très inattendu Metal Slug Tactics, dévoilé à la surprise générale lors du Summer Game Fest de juin dernier.

L'idée était un peu folle, la promesse assurément alléchante, mais encore fallait-il voir comment les aventures sanglantes et ô combien délirantes de Marco, Eri et les autres allaient passer sans transition du run and gun au jeu de stratégie.

Locked and loaded !

Tous les doutes ont ainsi été levés hier soir, à la faveur d'un Indie World estival organisé par Nintendo : l'occasion était toute trouvée pour annoncer l'arrivée du jeu sur Switch... mais en 2022. Qu'importe : les vieux routards de la Neo Geo pourront toujours se consoler en découvrant la nouvelle bande-annonce dévoilée pour l'occasion, en forme de lettre d'amour assumée au pixel art qui multiplie les références à l'ex-constructeur SNK, entre poster de Fatal Fury et autres références à The King of Fighters '98 Ultimate.

Des militaires à terre...

La troupe de célèbres militaires devra une nouvelle fois repousser la menace d'une armée rebelle au code couleur bien indentifiable en faisant bon usage des capacités de chacun, mais aussi en se servant des iconiques blindés de la série Metal Slug.

Les développeurs franciliens de Leikir ont évidemment pris le soin d'incorporer quelques mécaniques traditionnelles du T-RPG, et si personne n'a malheureusement pu déchiffrer la blague qui doit une nouvelle fois se cacher dans l'enseigne arabe d'une échoppe quelconque, inutile de vous dire que nous attendons avec une impatience non-dissimulée la sortie de Metal Slug Tactics, désormais prévue sur PC et sur Switch en 2022.