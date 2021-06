Summer Game Fest : Metal Slug Tactics, le tactical RPG s'offre un trailer

Franchise culte de l'univers SNK, Metal Slug va donc revenir sous une nouvelle forme, en ayant échangé l'approche run & gun pour le RPG Tactique.

Comme on peut le voir dans ce premier trailer, Metal Slug Tactics se drape donc d'un gameplay totalement inédit qui comprendra même des éléments rogue-like. On pourra choisir ses persos préférés parmi les ténors du roster afin de former sa dream-team avant de partir en mission. L'éditeur tricolore DotEmu (Streets of Rage 4, TMNT : Shredder's Revenge) et le studio Leikir (des Français ayant oeuvré sur Wondershot) nous promettent une rejouabilité de fou grâce à des missions générées procéduralement, ainsi que la présence des boss iconiques de la série.

12 Gauge Slugs

En ce qui concerne les mécaniques de jeu, sachez qu'une barre de spécial se remplira permettant de déclencher des attaques plus puissantes. Mieux, il sera aussi possible de lancer des attaques simultanées, ou de demander un soutient aérien.

Pour motiver les joueurs, on nous précise que des armes et des attributs bonus seront déblocables en accumulant de l'expérience avec chaque combat. Pour l'instant, aucune date de sortie n'est mentionnée, et la seule plateforme citée est le PC (via Steam).