Metroid Dread : Un nouveau teaser soulève beaucoup de questions

Dévoilé à la surprise générale, le très attendu Metroid Dread n'en fini pas de piquer la curiosité des aventuriers de l'espace, surtout depuis les déclarations du vénérable Yoshio Sakamoto, qui n'hésite pas à parler ce nouvel épisode comme "la fin d'un cycle". Autant vous dire que les questions à son sujet sont nombreuses, et les indices semés par Nintendo bien maigres.

Pourtant, une toute nouvelle (et bien courte) vidéo mise en ligne par Nintendo vient remettre une pièce dans la machine à fantasmes. Intitulé "Visions funestes", ce nouvel aperçu des aventures conclusives de Samus Aran s'avère malgré sa brièveté riche en détails, à condition de maitriser la bonne vieille technique de l'arrêt sur image :

A glimpse of the dread that lies ahead...#MetroidDread. 08/10/2021 pic.twitter.com/t3Kl2JHEm4 - Nintendo of Europe (@NintendoEurope) August 6, 2021

Sir, finishing this fight

Les plus calés en histoire Chozoesque ne manqueront pas de relever les références au massacre ayant eu lieu sur la planète SR388 qui fut largement évoqué dans Metroid Prime, à condition bien sûr de viser le 100%. Le temps d'une brève milliseconde, notre héroïne prendra même le soin de se remémorer la corruption de son armure intervenue dans Metroid Fusion, le dernier épisode chronologique en date, auquel fera justement suite Metroid Dread. Si l'espèce est a priori éteinte suite au dénouement de cette aventure sortie sur Game Boy Advance, le parasite éponyme est également visible durant un bref instant, et permet d'imaginer bien des scénarios.

Les plus attentifs remarqueront également le nouveau look du vaisseau de la plus célèbre des chasseuses de primes, qui semble ici faire preuve d'une détermination à la hauteur de l'enjeu. La dernière image empreinte de colère de ce teaser décidément bien difficile à interpréter vous obligera évidemment à nous faire part de vos théories les plus folles et/ou argumentées dans les commentaires ci-dessous.

Pour découvrir de quoi il retourne véritablement, il faudra malheureusement patienter jusqu'à l'arrivée de Metroid Dread, toujours attendu le 8 octobre prochain (oui, le même jour que la sortie de la Switch OLED) , exclusivement sur Switch.