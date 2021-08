Frostpunk 2 annoncé en vidéo, le premier épisode gratuit pour la fin de semaine sur Steam

Quand l'actualité est morose, voire déprimante, on peut toujours compter sur le jeu vidéo pour nous changer les idées. Les développeurs de 11-bit studios l'ont bien compris. C'est probablement pour cela qu'ils ont attendu des JT alarmants pour annoncer la suite d'un jeu ô combien riant et rassurant pour l'avenir de l'humanité.

11-bit studios a annoncé Frostpunk 2 sur PC (Steam, Epic Games Store et GOG). Il s'agit, selon les développeurs polonais, du premier de leurs trois projets actuellement en développement à être révélé. Il s'agira bien d'une suite au jeu de gestion survivaliste paru en 2018 et qui, comme This War of Mine, a su trouver son public - composé à 99,99 % de personnes ayant le cafard.

Prenant place 30 ans après le début de la tempête de givre qui a congelé le monde entier, Frostpunk 2 vous mettra encore dans la peau d'un leader d'une ville en quête de nouvelles ressources. Le charbon a fait son temps, c'est maintenant le pétrole qui est convoité et vu comme un espoir pour les rares humains encore en vie. C'est à vous que reviendront les décisions les plus difficiles, alors que la société affiche toujours plus de méfiance face aux changements.

Pour ce nouvel épisode, pas encore daté, les programmeurs promettent un résultat encore plus ambitieux, selon Jakub Stokalski, son co-réalisateur :

Nous disposons des ressources et talents permettant de couvrir tous les aspects du jeu de son envergure en passant par la qualité de sa production et de son interface. Notre ambition est de faire plus qu'une simple suite. Ce que nous voulons offrir aux joueurs, c'est une expérience qui va bien au-delà du Frostpunk original.



Les joueurs doivent s'attendre à de grandes possibilités de choix à la liberté de façonner la société et la ville comme ils l'entendent et à en assumer les conséquences. Frostpunk 2 s'appuie sur les conflits de son prédécesseur - la survie contre les valeurs humaines, la vie contre le gel arctique. Mais surtout, il ajoute une nouvelle couche qui est présente dans de nombreux aspects du jeu que ce soit la politique, la société ou le progrès technologique et la lutte des humains avec leur propre nature".

Un cadeau rafraîchissant

Pour fêter ça, les joueurs vont pouvoir découvrir Frostpunk premier du nom gratuitement sur Steam pendant quelques jours. Jusqu'à ce lundi 16 août à 19h00.

Vendu à plus de 3 millions d'exemplaires, ce très bon titre n'avait pas volé son 8/10 dans nos colonnes. Alors si vous ne le connaissez pas et que vous voulez une clim'...