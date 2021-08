Ex-Zodiac : Le jeu hommage à StarFox sortira aussi sur Switch

Depuis le bien-nommé StarFox Zero, sorti en 2016 sur Wii U, Fox McCloud et ses pilotes anthropomorphes semblent couler des joueurs heureux du côté de Corneria, en attendant d'être à nouveau appelé à la rescousse par le Sergent General Pepper. La place étant désormais libre, quelques pilotes en mal de barrell rolls y vont de leur hommages plus ou moins appuyés. Assurément, Ex-Zodiac est de ceux-là.

Ce n'est un secret pour personne : l'absence de la série StarFox se voit un peu comme le nez au milieu de la figure, et malgré le récent appel du pied de l'ex-Argonaut Giles Goddard, aucun épisode ne semble être dans les tuyaux sur les plannings de Nintendo. Heureusement, quelques développeurs biberonnés tentent de rendre à leur manière un vibrant hommage à l'autre série de Shigeru Miyamoto.

Use bombs wisely

Après le très canin AstroDogs sorti en avril dernier, voici venir Ex-Zodiac, un autre shoot'em up qui ne manquera assurément pas de vous rappeler les belles heures de StarFox premier du nom : entre graphismes low-poly, une visée qui permet de verrouiller ses ennemis, de nombreuses planètes à explorer et surtout une interface qui ne trompe personne, tous les ingrédients semblent réunis pour taper dans l'oeil des pilotes en mal de sensations fortes.

Développé par le seul Ben Hickling, Ex-Zodiac inverse un (tout petit) peu les codes, puisque vous incarnerez cette fois un singe, et explorerez une quinzaine de planètes colorées pour défaire autant de boss de fin de niveau dans la plus pure tradition de la licence de Nintendo. Avec des embranchements qui assurent une certaine rejouabilité et autres raccourcis toujours bien apparentés, la boucle est largement bouclée.

L'autre bonne nouvelle, c'est que cette lettre d'amour déjà annoncée sur Mac et PC (et déjà en early access sur Steam) viendra également déployer ses polygones singuliers sur Switch, histoire que l'hommage soit absolu. En voilà, une bonne nouvelle.

Faites chauffer les moteurs : Ex-Zodiac viendra vous rappeler les grandes heures du Super FX le 25 février 2022 sur Mac, PC, et - donc - Switch. Beudabeudeubdada ?